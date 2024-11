Le Vision Pro sera bientôt moins visible dans les Apple Store

Le casque de réalité mixte d'Apple va voir son espace réduit dans certaines boutiques de la marque. Un changement qui intervient alors que les nouveaux Mac M4 arrivent sur les étals, mais qui pourrait aussi être lié aux ventes décevantes du Vision Pro. Est-ce un aveu d'échec de la part de Cupertino ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg qui est toujours bien informé, Apple va tester dès demain une nouvelle configuration dans certains Apple Store. Jusqu'à présent, le Vision Pro bénéficiait de deux tables dédiées : une pour les démonstrations et une autre pour l'exposition des produits. Le nouveau dispositif fusionnera ces deux espaces en une seule table, libérant ainsi de la place pour les nouveaux Mac équipés de la puce M4 qui sortiront le même jour.



Cette réorganisation pourrait sembler anodine, mais elle intervient dans un contexte particulier pour le casque à 3 999 euros. En effet, les prévisions de ventes sont revues à la baisse, avec moins de 500 000 unités attendues pour 2024, malgré l'expansion internationale du produit.

Les signes d'un certain essoufflement se multiplient. Certaines usines auraient déjà réduit la production de composants dès mai 2023, anticipant une demande plus faible que prévu. Tim Cook lui-même a récemment admis que le Vision Pro n'était "pas un produit grand public", le positionnant plutôt comme un appareil destiné aux early adopters.



Toutefois, Apple ne baisse pas les bras. L'analyste Ming-Chi Kuo évoque l'arrivée d'une nouvelle version en 2025, équipée d'une puce M5 plus performante. Des rumeurs persistent également sur le développement d'un modèle plus abordable, même si son lancement ne serait pas prévu avant 2028.



Cette réorganisation des Apple Store reflète peut-être une approche plus réaliste de la part d'Apple concernant son casque de réalité mixte, tout en préparant l'avenir avec ses Mac M4, produits phares de la marque qui continuent de séduire le grand public.

