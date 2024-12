L'Apple Vision Pro bientôt compatible avec les manettes Playstation VR

Face aux défis rencontrés par son casque de réalité mixte, Apple prépare une évolution majeure de sa stratégie gaming. Selon les informations exclusives de Mark Gurman de Bloomberg, le géant californien développe actuellement un partenariat stratégique avec Sony pour intégrer les contrôleurs PlayStation VR2 au Vision Pro. Cette initiative pourrait marquer un tournant pour ce produit premium qui peine encore à convaincre, malgré ses caractéristiques techniques impressionnantes.

Un partenariat ambitieux avec Sony

Le projet de collaboration entre Apple et Sony, initié plus tôt cette année, vise à intégrer nativement les contrôleurs PS VR2 dans l'écosystème Vision Pro. Ces discussions ont abouti à un accord qui mobilise les équipes de Sony depuis plusieurs mois. L'objectif est d'offrir une expérience gaming plus immersive et précise grâce aux contrôleurs 6DOF (six degrés de liberté) du PS VR2.



Les contrôleurs ne serviraient pas uniquement au gaming : Apple et Sony travaillent également sur leur intégration pour la navigation système. Le pad directionnel et le stick analogique permettraient le défilement, tandis que la gâchette remplacerait le pincement des doigts pour les interactions. La commercialisation se ferait via les Apple Store, qui proposent déjà les manettes PS5 classiques.

Des défis techniques et commerciaux à relever

Si le Vision Pro dispose d'atouts indéniables pour le gaming (puce M2, écrans haute résolution, audio immersif), plusieurs obstacles freinent son adoption. Mark Gurman révèle que les 16 Go de RAM pourraient être insuffisants pour gérer simultanément les nombreux capteurs, la vidéo pass-through et les jeux gourmands en ressources. De quoi laisser la place à un éventuel Vision Pro 2 plus puissant et avec davantage de mémoire vive



Le développement de ce support n'est pas sans embûches : l'annonce initialement prévue il y a quelques semaines a dû être repoussée. Sony devra notamment adapter sa production pour vendre les contrôleurs VR2 séparément de son casque PS VR2, une première.

Une nécessaire évolution stratégique

Les chiffres internes d'Apple sont éloquents : moins de 500 000 Vision Pro vendus depuis février, et une utilisation en deçà des attentes pour de nombreux acquéreurs. Pour inverser la tendance, Apple devra agir sur plusieurs fronts :

Investir massivement dans le développement de contenu gaming, comme le fait Meta pour ses casques Quest

Repenser sa stratégie marketing pour attirer les joueurs

Convaincre les développeurs de créer des jeux "AAA" pour la plateforme

Apple avait également exploré d'autres pistes, comme le développement d'une "baguette" similaire à l'Apple Pencil pour un contrôle précis, mais ce projet reste pour l'instant au stade de prototype. L'entreprise semble avoir réalisé que son interface basée uniquement sur le suivi oculaire et les gestes, bien que novatrice, ne suffit pas pour certains usages avancés, qu'il s'agisse de gaming ou d'applications professionnelles comme Final Cut Pro ou Photoshop.



Quoi qu'il en soit, Apple a du pain sur la planche pour adapter ses produits au gaming et séduire ce public très particulier. Tant d'un point de vue marketing et commercial, il y a encore beaucoup de travail pour que le Vision Pro mais aussi les Mac et iPhone soient considérés comme de véritables consoles de jeu à part entière. Le partenariat avec Playstation va dans ce sens, mais l'avancée est pour l'instant bien trop maigre.



