Apple Vision Pro : l’app Mindfulness pourrait bientôt inclure le suivi de la respiration

Dans visionOS 1 disponible au public depuis le mois de février, Apple propose une application pour se détendre, celle-ci s’appelle « Minfulness ». Le principe est simple, vous devez gérer votre respiration en suivant un rythme précis avec autour de vous des animations qui vous aideront à suivre ce rythme.

Mindfulness pourrait bientôt évoluer

Apple semble préparer une nouvelle fonctionnalité pour son Vision Pro : le suivi de la respiration. Cette fonctionnalité, qui pourrait être intégrée à l’application Mindfulness, vise à enrichir les séances de pleine conscience des utilisateurs.



Le leaker Aaron Perris a découvert des références à cette fonctionnalité dans le code de l’application Mindfulness du Vision Pro. L’app, déjà préinstallée sur visionOS, offre aux utilisateurs une expérience de méditation immersive, elle propose des méditations guidées ainsi que des sessions autoguidées, incitant les utilisateurs à se concentrer sur leur respiration pour améliorer leur bien-être mental.

La conscience de la respiration est un élément fondamental de la pratique de la pleine conscience, elle aide à calmer l’esprit et à réduire le stress, ce qui est bénéfique dans les grosses semaines de travail. En intégrant le suivi de la respiration, Apple pourrait permettre aux utilisateurs du Vision Pro de suivre et d’améliorer leur respiration, ce qui rendra leurs séances de méditation encore plus efficaces.



Pour le moment, il reste incertain comment Apple compte apporter ce suivi de la respiration dans visionOS. Il est possible que l’accéléromètre ou d’autres capteurs intégrés au Vision Pro soient utilisés pour détecter les mouvements respiratoires des utilisateurs pendant leurs séances de pleine conscience. Une connexion avec l’Apple Watch pourrait aussi être nécessaire pour profiter pleinement du suivi de la respiration.



Aucune date de lancement précise n’a été annoncée pour cette nouvelle fonctionnalité. Cependant, des rumeurs suggèrent que cette amélioration pourrait être introduite dans la prochaine mise à jour du système visionOS 2, qui sera présenté dans seulement sept jours.



Le suivi de la respiration pourrait faire de l’application Mindfulness sur Apple Vision Pro un outil encore plus puissant pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être mental à travers la pleine conscience.



