Le casque PS VR2 se vend plutôt bien, Sony va investir dans de nouveaux jeux

Malgré les rumeurs, Sony a annoncé que 600 000 PS VR2 ont été vendus en l'espace de six semaines, dépassant ainsi les ventes de son prédécesseur sur la même période. Ces chiffres, dévoilés lors d'une présentation commerciale, couvrent les ventes jusqu'au début du mois d'avril, et il est probable que ce seuil ait déjà été dépassé, d'autant plus que le casque est désormais disponible chez les détaillants après une période de vente exclusive sur le site web de Sony.

Le casque de réalité virtuelle de la PS5 en bonne forme

C'est donc une excellente nouvelle pour la firme nipponne, qui avait réfuté les mauvaises ventes, mais aussi pour les joueurs. L'entreprise continuera à investir dans la réalité virtuelle.

En effet, en plus des ventes du casque PSVR2, Sony a partagé ses plans futurs, notamment son intention d'investir davantage dans le développement de nouvelles franchises pour la PlayStation 5. D'ici à l'année fiscale 2025, les investissements des PlayStation Studios seront répartis à parts égales entre les franchises existantes et les nouvelles propriétés intellectuelles. Alors que Sony s'est principalement concentré sur des franchises bien établies comme God of War et Horizon ces dernières années, l'accent sera désormais mis à 40 % sur de nouvelles franchises pour l'année fiscale 2023.



Sony prévoit également d'investir davantage dans les jeux en direct, tels que Destiny 2 et MLB: The Show. D'ici à l'année fiscale 2025, 60 % des investissements de Sony dans la PS5 seront consacrés aux services en direct, tandis que 40 % seront consacrés aux jeux traditionnels. L'entreprise s'attend également à une augmentation des ventes de contenus additionnels ou téléchargeables à l'avenir. Sony anticipe également que la PS5 surpassera bientôt la PS4 sur tous les indicateurs clés, avec plus d'utilisateurs actifs mensuels jouant davantage d'heures sur la nouvelle console d'ici février 2024. Il convient de noter que Sony a vendu plus d'unités de PS5 que prévu pour l'année fiscale 2022, grâce à la résolution de la crise de sa chaîne d'approvisionnement. Il est enfin facile d'acheter une PS5.



Rappelons qu'Apple doit présenter son premier casque VR dans moins de deux semaines...