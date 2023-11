Sony vend enfin la PS5 Slim en France à partir de 449 €

La PS5 Slim a beau avoir été présentée en octobre dernier, nous n'avions jusqu'à présent aucune date de sortie. Seul un laconique "mois de novembre" avait été évoqué, un peu comme pour la PS Portal sortie il y a dix jours. Finalement, surprise en ce vendredi de Black Friday, la nouvelle PS5 est en vente en France. Le prix ne change pas, mais la machine est plus petite et plus légère.

Sony compte sur la "Slim"

Sony a beau dominer le marché des consoles next-gen de la tête et des épaules, elle ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. Alors que la PlayStation Portal se vend deux fois plus que les deux Xbox réunies actuellement vendues, la PS5 Slim devrait booster le chiffre d'affaires de la société. Après une sortie aux USA et dans quelques pays sélectionnés, le constructeur japonais sort enfin sa "nouvelle" console en France. Et avec ce lancement, nous avons la confirmation du nom de PS5 Slim.

Malgré que nous soyons pile le jour du Black Friday (qui s'étend désormais deux semaines avant chez certains), la PS5 Slim n'affiche aucune réduction pour le moment, soit 449 € en version digitale. Par contre, la PS5 "normale" est à prix réduit sur Amazon, souvent avec un jeu offert.



En effet, on retrouve des packs avec Call of Duty : Modern Warfare 3, Final Fantasy XVI ou encore EA Sports FC 24. Mais aucun de ces packs n'est proposé avec la "Slim". Dommage.

Les différences entre la PS5 standard et la PS5 Slim ?

Alors, pourquoi opter pour la PS5 Slim ? Parce que, tout simplement, elle rentrera plus facilement dans les meubles TV et qu'elle offre la possibilité d'ajouter un lecteur Blu-ray si besoin (si vous optez pour la version digitale), ce qui est assez pratique et véritablement bien pensé (car intégré totalement).



Pour mémoire, le design plus compact de la PS5 Slim permet d'avoir des dimensions plus consensuelles de 358 x 96 x 216 mm pour la version sans lecteur Blu-Ray et de 358 x 80 x 216 mm pour celle avec. À comparer avec la PS5 originale et ses dimensions de 390 x 104 x 260 mm. Côté poids, on passe de 4,5 Kg à 3,2 kg.



En termes de performances, la PS5 Slim a exactement les mêmes caractéristiques que la PS5. Si vous attendiez une PS5 Pro, il faudra repasser. En même temps, les clients n'auraient peut-être pas apprécié la sortie d'une version Pro alors qu'il a fallu plus de deux ans avant d'avoir des stocks convenables...

