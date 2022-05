La PS5 Pro et la Xbox Series X Pro arriveront en 2023-2024

Il y a 1 heure

Alban Martin

2



Selon une nouvelle fuite provenant d'une présentation du fabricant TCL, une version améliorée des Xbox Series X et PS5 sortira d'ici 2023 ou 2024. Le principal objectif sera de faire tourner des jeux en 8K. Ce n'est qu'une demi-surprise, étant donné que les deux constructeurs ont déjà proposé une évolution des consoles précédentes.

Info ou intox ?

Le constructeur chinois TCL, qui produit notamment une gamme abordable de téléviseurs, avance que la PS5 Pro et la nouvelle Xbox Series X seront lancées d'ici deux ans maximum, avec une fenêtre de tir placée entre fin 2023 et 2024. Parmi les nouveautés, on parle de la prise en charge native de la 8K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz que l'on apprécie grandement sur les iPad Pro depuis 2017 et sur iPhone 13 Pro depuis l'an dernier.

C'est une fuite de la présentation de TCL qui a allumé la mèche. En effet, une diapositive a été publiée par le site polonais PPE qui détaille le calendrier de sortie des consoles ainsi que leurs caractéristiques. Les prochaines PS5 Pro et Xbox Series X+ seraient équipées d'une carte graphique RX7700XT de AMD qui n'est pas encore officialisée. Actuellement, les PS5 et Xbox Series X sont limitées en 4K à 120 Hz, et encore aucun jeu ne tourne avec ces deux valeurs.



Bien entendu, il est fort possible que TCL ne fasse ici qu'un pari sur le lancement de la prochaine génération en se basant sur les habitudes de Sony et Microsoft. Les deux géants ont pris l'habitude de revoir leurs consoles à mi-carrière. Mais une chose est sûre, les rivaux travaillent activement sur les futures machines, et très certainement sur la version suivante qui serait la PS6 pour Sony.



Vous en pensez quoi ? Il serait de bon ton que le nippon s'occupe d'abord de la production de la PS5 actuelle qui est toujours très difficile à trouver en magasin.