Microsoft annonce une Xbox Series X blanche, sans disque

Microsoft officialise, enfin, une version blanche de sa Xbox Series X. La nouvelle option de la console ne comprendra pas de lecteur de disque, elle sera donc entièrement numérique, ce qui peut paraître un choix étonnant. À l'intérieur, elle est identique à la Xbox Series X, avec les mêmes performances pour les jeux Xbox existants. Ce nouveau modèle blanc sera disponible avec 1 To de stockage dans le courant de l'année, au prix de 549 €.

Une version blanche 1 To et une noire de 2 To

Sarah Bond, présidente de Xbox, a dévoilé la nouvelle Xbox Series X blanche lors du Xbox Games Showcase d'hier, aux côtés d'une version « Galaxy Black » de 2 To de la Xbox Series X d'origine.



Le revêtement blanc de l'extérieur de cette nouvelle Xbox Series X correspond au « blanc robot » de la Xbox Series S, la version allégée de la console de Microsoft à 299 €. Les récentes fuites, qui évoquaient cette version blanche de la "X", ont suggéré que Microsoft avait amélioré le dissipateur thermique utilisé pour mieux refroidir la console, mais il faudra attendre les démontages pour le confirmer.



Actuellement, la Xbox Series X est en promotion à 499 euros sur Amazon.

La nouvelle édition spéciale Galaxy Black de la Xbox Series X sera livrée avec un lecteur de disque au prix de 649,99 € lors de son lancement dans le courant de l'année.

Cette nouvelle édition spéciale de la Xbox Series X offre la même vitesse, les mêmes performances et les mêmes fonctionnalités que la Xbox Series X, mais avec deux fois plus d'espace de stockage et un design unique.

Si certains s'attendaient à une Xbox Series X Pro, aux performances améliorées, Microsoft a finalement choisi d'ajouter une option de couleur. Pourtant, le géant avait soumis un dossier officiel à la FTC en vue d'une commercialisation de nouvelles consoles l'an dernier.



L'existence d'une Xbox Series X blanche semble confirmer que Microsoft a annulé ou repoussé la version rafraîchie de la console Xbox Series X qui figurait dans les documents de l'affaire FTC contre Microsoft l'année dernière.



Pour mémoire, le projet Brooklin, la version rafraîchie de la Xbox Series X, présentait un design plus cylindrique que la console existante et n'aurait pas eu de lecteur de disque. Microsoft a décrit cette console comme « adorablement numérique » dans des documents internes, et elle était censée être livrée avec une nouvelle manette et une connexion Xbox Wireless 2. Le lancement était censé être positionné en fin d'année 2024.



En septembre dernier, Phil Spencer, le responsable de la Xbox, s'est penché sur les fuites concernant le nouveau design de la Xbox Series X, laissant entendre que les plans avaient peut-être changé pour sa Xbox.

Il est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière parce que beaucoup de choses ont changé et qu'il y a tant de raisons de s'enthousiasmer maintenant et à l'avenir. Nous partagerons les véritables plans lorsque nous serons prêts.



Désormais, Sony a le champ libre pour sa PS5 Pro...

