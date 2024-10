La première image de la Xbox Series X sans disque de Microsoft

Microsoft serait en pleine préparation de lancement d'une version sans disque de sa console Xbox Series X. Une fuite partagée avec Exputer montre la dernière console en date du géant américain entièrement blanche sans lecteur de disque. Une réponse à la PS5 Digital Edition.

Une nouvelle Xbox Series X à venir

Ces photos, envoyées par une source anonyme, sont considérées comme authentiques par plusieurs spécialistes. Malgré leur piètre résolution, elles révèlent quelques détails intéressants.



En premier lieu, la Xbox Series X 2nd Gen conserve apparemment la même forme et la même taille que la console standard. Le logo, tout comme les ports, sont identiques. Les différences visuelles les plus flagrantes sont la suppression du lecteur de disque et la couleur blanche, qui adopte un design similaire à celui de la Xbox Series S.

Outre l'absence de disque, cette version blanche de la Xbox Series X proposerait des composants internes améliorés ainsi qu'un nouveau dissipateur thermique. Mais ce ne serait pas une Xbox Series X, contrairement à Sony qui prévoit une PS5 Pro pour la fin de l'année avec une capacité de calculs supérieure.



Au lieu de cela, la console de Microsoft pourrait être disponible à un prix plus accessible. Une réduction comprise entre 50 et 100 dollars/euros est possible. Ce ne serait pas un geste commercial, mais plutôt une mise à niveau par rapport à la suppression du lecteur de disque.



Il y aurait deux raisons à ce changement. La première serait que la série S de la Xbox représentait 78,4 % des ventes de consoles de Microsoft l'an dernier. Le succès tenant à son prix, puisque le catalogue de jeux est partagé entre les deux consoles.



La seconde, est que Sony vend bien plus de PS5. Microsoft a beau avoir une console pratiquement aussi performante, les exclusivités du japonais ont eu raison du géant américain.

Quid de la future Xbox ?

La nouvelle de la version sans disque de la Xbox Series X pourrait être le signe que Microsoft a retardé le lancement de la nouvelle génération de Xbox. L'an dernier, une feuille de route interne montrait qu'une Xbox Series X "Pro" entièrement numérique et cylindrique était en préparation, sous le nom de code "Brooklin". Le rafraîchissement de la génération intermédiaire devait prendre en charge le Wi-Fi 6E et améliorer l'efficacité énergétique.