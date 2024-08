La PS5 Slim est en promotion (édition standard + digitale)

La PlayStation 5 vous fait de l'œil depuis plusieurs mois ? Il est peut-être temps de prendre une décision et de craquer. Pour une durée très limitée, Amazon propose en ce moment une belle remise sur la PS5 Slim en édition standard. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, ça sera aussi l'occasion de profiter de la livraison en 1 jour ouvré sur votre commande !

La PS5 Slim est en promotion

Avec des caractéristiques qui la place en tête des consoles les plus compétitives sur le marché en 2024, la PS5 Slim répond aux attentes des gamers, mais aussi des clients les plus exigeants en termes de performance. Pour une durée temporaire, Amazon propose en ce moment la PlayStation 5 Slim en édition standard à seulement 499 € au lieu de 549,99€, soit une remise de -9% par rapport au prix officiel. Mais c'est aussi le cas de la PS5 Slim Digitale affichée à 399 € au lieu de 449 €.



Même si les promotions sont nombreuses depuis plusieurs semaines, on n'avait jamais vu la PS5 Slim en édition standard descendre à un prix aussi bas. Preuve que Sony cherche vraiment à écouler les stocks rapidement !

La meilleure console du moment

La PS5 Slim n'est pas juste une version plus fine de son prédécesseur, elle représente une avancée significative en termes de performances et d'expérience utilisateur. Avec un SSD intégré de 1 To, la PS5 Slim surpasse les attentes, offrant un espace généreux pour une bibliothèque de jeux toujours plus grande, des films en haute définition, et bien plus encore. Ce stockage, couplé à un SSD ultra-rapide, garantit des temps de chargement presque inexistants, vous plongeant au cœur de l'action sans délai.



Prête à s'adapter à vos besoins d'expansion de stockage grâce à un emplacement supplémentaire pour SSD M.2 NVMe, la PS5 Slim est un investissement durable. Son interface utilisateur fluide et intuitive facilite l'accès à une vaste sélection de contenus, transformant chaque interaction en plaisir.

AMD derrière la puissance graphique de la PS5 Slim

Le cœur graphique basé sur l'architecture RDNA 2 d'AMD offre une puissance de calcul de 10.28 TFLOPs, avec 36 unités de calcul fonctionnant à une fréquence variable jusqu'à 2.23 GHz. Cette puissance permet de soutenir des technologies de pointe comme le Ray Tracing matériel, pour des effets de lumière et d'ombres réalistes.



On retrouve également ​​​​​un moteur audio propriétaire conçu pour utiliser l'acoustique avancée et le HRTF (Head-Related Transfer Function) pour créer des environnements sonores immersifs, avec une précision spatiale permettant aux joueurs de détecter des sons de toutes directions.



La PS5 Slim intègre le Wi-Fi 6 (802.11ax) pour une connexion internet plus rapide et plus fiable, ainsi que le Bluetooth 5.1 pour une meilleure portée et connectivité des périphériques.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.