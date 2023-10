Officiel : la PS5 Slim de Sony est 30 % plus compacte !

La PlayStation 5 Slim est officielle. La console, plus petite et dotée d'un lecteur de disque amovible, débarquera en novembre prochain dans les magasins, comme le voulait la rumeur.

Son volume est réduit de 30 % et elle est 18 à 24 % plus légère selon la version.

La nouvelle PlayStation 5 arrive !

Sony a annoncé de nouvelles PlayStation 5 qui seront probablement appelées "PS5 Slim" lors du lancement. Le nouveau modèle dispose de la même puissance à l'intérieur, pas de PS5 Pro donc, mais il est plus petit et dispose d'un disque amovible et d'un SSD de 1 To. Le disque amovible signifie que vous pouvez acheter l'édition numérique et changer d'avis plus tard, en ajoutant le disque en tant qu'accessoire modulaire à 79,99 $ | 119,99 € | 99,99 £ | 11 980 ¥.

Pour répondre à l'évolution des besoins des joueurs, nos équipes d'ingénieurs et de concepteurs ont collaboré à l'élaboration d'un nouveau facteur de forme qui offre plus de choix et de flexibilité. Les mêmes caractéristiques technologiques qui font de la PS5 la meilleure console de jeu sont regroupées dans un format plus petit, avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD amovible et un disque SSD de 1 To pour plus de stockage interne.

Sony affirme que la nouvelle PS5 a un volume réduit de 30 % et un poids inférieur de 18 % et 24 % à celui de l'original (avec ou sans lecteur). Le nouveau design utilise quatre panneaux de recouvrement (la partie supérieure est brillante tandis que les côtés sont mats). Les deux modèles comprennent un support horizontal, tandis qu'un nouveau support vertical compatible avec tous les modèles PS5 sera vendu séparément à 29,99 €.

Le prix de la nouvelle PS5 Slim

C'est donc une double bonne nouvelle. La PS5 Digitale peut désormais se transformer en édition Blu-Ray facilement, et la console pourra enfin rentrer dans la plupart des meubles. La PS5 actuelle nous avait par exemple obligé à démonter une porte de notre installation pour l'y loger.

Les prix officiels sont les suivants, avec un lancement en novembre (pas de date précise) chez Sony et les revendeurs agrées comme Fnac, Darty, Amazon. Ce sera aussi la sortie de la PlayStation Portal.

Europe PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - 549,99 EUR PS5 édition numérique PS5 - 449,99 EUR

États-Unis PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - 499,99 USD PS5 édition numérique PS5 - 449,99 USD

Royaume-Uni PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - 479,99 GBP PS5 édition numérique PS5 - 389,99 GBP

Japon PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD - 66 980 JPY PS5 édition numérique PS5 - 59 980 JPY



