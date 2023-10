Vision Pro : "Deep Fake Live" l'application visionOS imaginée par un utilisateur

Grâce à la réalité mixte, l'Apple Vision Pro va offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs, les développeurs travaillent déjà sur de nombreuses applications qui vont révolutionner votre quotidien. L'une des idées innovantes vient de l'utilisateur jesser722 sur le forum Reddit, celui-ci a inventé une application de Deep Fake en live !

Une application impressionnante, mais qui a peu de chance de passer les portes de l'App Store

Alors que l'exploration des confins de visionOS par des développeurs externes a débuté il y a quelques mois, une application conceptuelle audacieuse fait surface : "Deep Fake Live". Une idée qui nous charme par sa prouesse de métamorphoser la réalité en temps réel tout en suscitant une appréhension palpable. Les deepfakes, avec leur capacité de réinventer visuellement l’identité, ont prouvé leur habileté à créer, mais également à tromper.

Des limites à respecter

Il y a un hic ! Apple ne permet pas aux développeurs d’utiliser toutes les fonctionnalités de la caméra du Vision Pro pour le moment. Et même si c’était possible, l'idée d’une application de deepfake en temps réel pourrait ne pas être acceptée par Apple. Pourquoi ? Parce que cela pose beaucoup de questions sur la légalité et l’éthique de la technologie.