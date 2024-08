Face au succès du Vision Pro, YouTube change d’avis et va lancer son application visionOS

L’Apple Vision Pro est un produit fantastique qui a fait énormément de buzz pour son premier week-end de commercialisation. Malheureusement, le premier ordinateur spatial d’Apple manque un peu de contenu et surtout de 3 acteurs majeurs : Spotify, Netflix et YouTube. Ces trois applications ont déclaré avant le lancement qu’il n’y aurait pas de version visionOS sur l’App Store du Vision Pro. Heureusement, YouTube a décidé de changer d’avis, la célèbre filiale de Google a déclaré se lancer finalement dans l’aventure de visionOS !

YouTube change d’avis face au phénomène Vision Pro

Dans un revirement surprenant qui témoigne de l’attrait croissant du Vision Pro d’Apple, YouTube a annoncé son intention de développer une application dédiée pour la plateforme visionOS. Cette décision, révélée lors d’une annonce à The Verge, marque une évolution majeure dans la stratégie de YouTube, soulignant l’importance que le géant de la vidéo en ligne accorde désormais à cette nouvelle technologie.



L’enthousiasme de YouTube pour le Vision Pro a complètement changé, voici ce qu’a déclaré un porte-parole :

Nous sommes ravis de voir le lancement de Vision Pro et nous le soutenons en veillant à ce que les utilisateurs de YouTube aient une excellente expérience dans Safari. Nous n'avons pas de plans spécifiques à partager pour le moment, mais nous pouvons confirmer qu'une application Vision Pro est sur notre feuille de route.

Malheureusement, ce retournement de situation envers l’Apple Vision Pro n’est pas accompagné d’une date estimée pour la publication de YouTube sur visionOS. La filiale de Google n’a donné aucune date pour le lancement de l’app, ce qui laisse penser que l’attente pourrait être longue.

L’alternative Juno

Face à ce vide, Christian Selig, le développeur derrière l’application Apollo très appréciée sur iOS, a pris les devants en introduisant “Juno”, une solution alternative permettant d’accéder à YouTube sur le Vision Pro au prix de 4,99$. Cette initiative offre une passerelle vers YouTube en attendant l’arrivée de l’application officielle, en plus de la possibilité existante de visionner les vidéos YouTube via le navigateur Safari intégré.



L’une des grandes interrogations demeure autour de la prise en charge du contenu 3D par la future application YouTube pour Vision Pro. Bien que YouTube n’ait pas encore confirmé cette fonctionnalité, on peut espérer que la filiale de Google ne manquera pas de saisir l’opportunité d’exploiter pleinement les capacités immersives de visionOS et de l’Apple Vision Pro.



L’annonce de YouTube de développer une application pour Vision Pro est un signal fort de l’intérêt grandissant des géants de la tech pour les plateformes de réalité augmentée et virtuelle. Cet engagement de YouTube, couplé aux efforts continus d’Apple pour améliorer l’expérience utilisateur sur le Vision Pro, promet de pousser encore plus loin les frontières de l’immersion numérique. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à une évolution passionnante de l’écosystème visionOS dans les mois et années à venir.



Source

Télécharger l'app gratuite YouTube