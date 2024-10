L’application Juno sur Vision Pro supporte les vidéos à 360 de Youtube

YouTube a fait un choix avec l’Apple Vision Pro, celui de ne pas développer d’application visionOS, ce qui oblige les utilisateurs à se rapprocher de la version web de YouTube via Safari. Heureusement, depuis le lancement de l’ordinateur spatial, il y a une alternative baptisée « Juno », une application tierce qui propose un accès au catalogue de YouTube. Avec une interface moderne, fluide et complète, Juno s’améliore encore en intégrant la prise en charge des vidéos 360 degrés !

Juno, la meilleure alternative à l’absence de YouTube sur le Vision Pro

Christian Selig, le developpeur de l’application Juno, a récemment annoncé la version 2.0 de son application. Si vous ne connaissez pas encore cette application, il s’agit d’un client tiers pour YouTube, spécialement conçu pour le Vision Pro d’Apple. Cette mise à jour majeure introduit de nombreuses fonctionnalités très attendues par les utilisateurs, cela va améliorer l’expérience utilisateur et surtout le confort lors de la navigation dans l’app.



La nouvelle version de Juno propose une interface améliorée, optimisée pour profiter pleinement des interactions offertes par visionOS. Les utilisateurs peuvent désormais naviguer de manière plus intuitive et fluide, ce qui rend l’utilisation de l’application encore plus agréable. La nouvelle interface est assez différente de la précédente, elle permet d’obtenir plus rapidement ce que l’on veut et de trouver plus facilement de nouveaux contenus.

Vidéos immersives à 180º et 360º

L’une des fonctionnalités les plus marquantes de cette mise à jour est sans doute la prise en charge des vidéos immersives. Les utilisateurs peuvent désormais visionner des vidéos YouTube en 180º et 360º directement sur leur Apple Vision Pro. Cette immersion est rendue possible grâce à l’utilisation du moteur Metal d’Apple, qui permet également d’améliorer la qualité des vidéos 4K en 6K. Cependant, cette amélioration reste limitée à 30 images par seconde. Une limitation technique qui évoluera à coup sûr dans un avenir proche !

Performances et fonctionnalités avancées

En termes de performance, Juno a été entièrement réécrite pour être plus réactive et plus efficace. Les paramètres de l’application sont désormais mémorisés entre chaque vidéo, éliminant ainsi le besoin de les reconfigurer à chaque visionnage.



Christian Selig a aussi ajouté l’intégration de Siri dans Juno, cela représente une première pour une application de streaming hors Apple. Les utilisateurs peuvent ajuster la vitesse de lecture, mettre en pause le contenu ou naviguer vers un moment précis de la vidéo en utilisant des commandes vocales « Siri » ou « Dis Siri ».



Pour l’instant, Juno reste la meilleure option disponible sur l’App Store pour regarder des vidéos YouTube sur l’Apple Vision Pro. Cependant il faut admettre que l’absence d’une application native YouTube sur le Vision Pro est une lacune que beaucoup d’utilisateurs espèrent voir comblée prochainement. Selon les dernières déclarations de YouTube, une telle application serait en développement, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.



Juno est disponible à 4,99 dollars sur l’App Store de visionOS, le prix en euro sera de 5,99 &, dès qu’Apple aura activé l’App Store du Vision Pro en France ! Pour rappel, toutes les applications disponibles aux US, seront accessibles en France et dans les autres pays où est lancé début juillet l’Apple Vision Pro.

