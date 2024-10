FranceTV Sport VR propose des vidéos à 360° en 3D sur Vision Pro

Avec l'application FranceTV Sport VR, France Télévisions propose aux quelques chanceux ayant commandé un Vision Pro de plonger au coeur de l'action grâce à des vidéos 8K à 360° et en 3D. Développée par une startup française spécialisée dans la réalité étendue sur écran et la réalité augmentée dans les stades, Immersiv (coucou à notre ami Brian), FranceTV Sport VR est, à notre connaissance, la première du genre à sortir en France sur l'ordinateur spatial d'Apple.



Une fois de plus, vous êtes les premiers à découvrir cette application grâce à iPhoneSoft.

Découvrez l'app FranceTV Sport VR

La promesse de l'app Sport VR est de vous amener dans des lieux habituellement inaccessibles au grand public, pour vivre ou revivre les moments phares des événements majeurs aux côtés des équipes de présentateurs de France Télévisions comme si vous y étiez. Pour cela, les développeurs ont conçu un lecteur vidéo maison capable de décoder du MV-HEVC* - le format spatial d'Apple - et d'afficher le flux à 360 degrés. Le résultat est bluffant, au niveau des films Apple Immersiv que l'on peut tester sur l'application TV du constructeur.

Mais ce n'est pas tout, outre les matchs et compétitions à voir comme nul part ailleurs, FTV propose des reportages exclusifs décryptant les spécificités de chaque discipline. De quoi comprendre les techniques et astuces des athlètes.



Pour l'heure, cinq disciplines sont visibles dans France TV Sport VR : Rugby, Tennis, Natation, Athlétisme et Breaking, la nouvelle discipline de danse des JO de Paris 2024.

Les sports disponibles dans Sport VR

Rugby

Pour le moment, la partie Rugby se limite au crunch France - Angleterre (Six Nations 2024), à revivre comme jamais auparavant. De l'entrée des joueurs sur le terrain aux hymnes nationaux, en passant par les actions uniques et les coulisses avec les commentateurs Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, profitez de ce billet virtuel gratuit.

Tennis

Vous pensiez tout connaître de la mythique terre battue de Roland-Garros ? Accédez aux espaces les plus convoités du tournoi légendaire : premier rang et bord du terrain pour partager les victoires de Jannik Sinner et Iga Swiatek sur le court Philippe-Chatrier, et découvrez les coulisses du plateau de France Télévisions avec l'équipe de journalistes menée par Laurent Luyat et des intervenants comme Patrick Mouratoglou.

Natation

Explorez le Test Event Paris 2024 avec la paire française de plongeurs Alexis Jandard et Jules Bouyer ! De l'échauffement au podium, ressentez les émotions de la 2e place obtenue par les plongeurs après un dernier plongeon à couper le souffle.

Athlétisme

Découvrez le Stadio Olimpico de Rome, hôte des Championnats d'Europe d'Athlétisme, dernière échéance avant Paris 2024 ! Vivez des épreuves comme le décathlon, les haies, le 200m, le triple saut, ainsi que les coulisses du plateau télévisé et de la zone mixte comme jamais auparavant.

Breaking

Plongez-vous dans l'univers du breaking, nouvelle discipline au programme de Paris 2024 ! Avec Antoinette Gomis, référence de la scène street française, et Damani, membre de l'équipe de France de Breaking, apprenez les secrets de ce sport et de ses chorégraphies endiablées.

Un téléchargement gratuit

FranceTV Sport VR fait partie des applications à tester d'urgence sur son tout nouveau Vision Pro, même si vous n'êtes pas un fan de sport. Disponible "day-1", elle est entièrement gratuite et permet de tester ce qui est, pour nous, l'un des points forts du casque de réalité mixte, la vidéo immersive.



On regrette cependant que le football et le basketball ne soient pas présents. France Télévisions n'a probablement pas les droits, mais espérons que ces deux sports soient intégrés à l'avenir.

Télécharger l'app gratuite FranceTV Sport VR

*Dans visionOS, la vidéo 3D utilise le format MV-HEVC (Multiview High Efficiency Video Encoding), pris en charge par MPEG4 et QuickTime. Contrairement aux autres médias 3D, MV-HEVC stocke une seule piste contenant plusieurs couches pour la vidéo, où la piste et les couches partagent une taille d'image. Cette taille d'image de piste est différente des autres types de vidéo 3D, tels que les vidéos côte à côte. Les vidéos côte à côte utilisent une seule piste et placent les images de l'œil gauche et de l'œil droit l'une à côté de l'autre dans le cadre d'une seule image vidéo.