Apple Plans : amélioration à venir des lieux des JO de Paris 2024

Cet été, grâce aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, les yeux du monde entier seront braqués sur Paris. Alors qu'on s'attend à de nombreux touristes qui viendront en vacances dans la capitale pour assister aux compétitions, les applications de cartographie comme Apple Plans ont décidé de s'activer pour apporter une meilleure expérience aux endroits clés.

Apple sort les grands moyens

Du 25 mars au 19 avril 2024, Apple prévoit de réaliser une grande collecte d'images en Île-de-France pour son application Plans. Pour cela, la firme de Cupertino va faire marcher des dizaines de volontaires avec un lourd sac à dos munis de capteurs et caméras. Les collectes vont avoir lieu :

En Hauts-de-Seine

En Seine-Saint-Denis

En Seine-et-Marne

Dans le Val-De-Marne

Dans les Yvelines

À Paris

Le point commun entre tous ces départements ? Ils possèdent des zones importantes pour les Jeux olympiques 2024. Apple cherche à améliorer les vues via Apple Plans dans les secteurs où les touristes circuleront le plus pour assister aux JO. L'objectif est d'apporter une expérience utilisateur tout aussi incroyable que ce que propose Google avec sa fonctionnalité Street View.



Apple s'attend à de fortes sollicitations sur Apple Plans pour les détails des rues, l'utilisation de la fonction Look Around pour se repérer plus facilement... Le géant californien veut absolument aider les personnes qui ne connaissent pas le secteur.



Dans ces mêmes départements, Apple a déclaré que depuis le 27 février et jusqu'au 7 avril 2024, des "lieux de passage en véhicule" ont actuellement lieu. Si vous habitez dans les départements cités ci-dessus, vous allez probablement voir des voitures Apple Plans avec une tonne de caméras et capteurs sur le toit, circuler pour capturer des images.



