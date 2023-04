Quels sont les lieux floutés sur Paris qu'on ne voit plus sur Apple Plans et Google Earth ?

Que ce soit Apple Plans ou Google Maps/Earth, on retrouve un peu partout dans le monde des lieux floutés pour préserver la confidentialité et éviter d'avoir trop de détails. En général, ces lieux sont floutés sur ordre des gouvernements, ils considèrent ces endroits comme étant sensibles et ne veulent pas qu'ils soient visibles par n'importe qui sur internet.

Les lieux floutés à Paris

Sur les applications de cartographies, on aperçoit régulièrement des zones complètement floues, il s'agit en réalité d'un acte volontaire de la part du gestionnaire de l'application ou du site. En effet, les sites sensibles font souvent l'objet d'une censure pour éviter une menace extérieure. En France (comme dans les autres pays à travers le monde), nous avons une multitude de sites qui ne sont plus visibles depuis Apple Plans, Google Maps et Google Earth.



Rien que sur Paris, on retrouve environ cinq lieux non visibles, à commencer par le Palais de l'Élysée. Afin de protéger ce lieu de pouvoir en France, le gouvernement d'Emmanuel Macron à demander en janvier 2020 à tous les acteurs de la cartographie dans le monde de censurer le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré.

Résultat, quand vous ouvrez Apple Plans ou n'importe quel concurrent, vous aurez cette image floutée sur toute la superficie du Palais de l'Élysée et qui déborde un peu sur les routes et bâtiments à proximité.

La méthode est exactement la même pour d'autres lieux importants sur Paris et alentour :

Palais de l'Alma : ce site construit en 1861 et qui était à la base destinée comme écuries de la Maison de l'Empereur Napoléon III est devenu aujourd'hui un palais où se trouvent 67 appartements de fonction. À l'heure actuelle, le gouvernement s'en sert pour loger les employés de l'Élysée qui ont des plannings difficiles en semaine ou le week-end. L'État-major particulier d'Emmanuel Macron ainsi que plusieurs membres du cabinet du Président de la République y sont aussi logés. Le gouvernement a estimé que ce lieu était sensible et qu'il était urgent de le flouter.

Le fait de flouter un lieu de pouvoir, un ministère ou tout autre site sensible permet de réduire les chances d'une attaque éventuelle ainsi que d'une intrusion. Même s'il est toujours possible d'avoir des images aériennes précises des lieux sur internet, le floutage sur les applications les plus populaires rend moins accessibles les informations sur les sites sensibles.



À noter tout de même que flouter le Palais de l'Élysée est assez surprenant, car peu de pays osent flouter le lieu où vit le Président. Aux États-Unis, la Maison-Blanche est visible, en Italie, le Palais du Quirinal (utilisé pour les cérémonies officielles et comme lieu de travail pour le président) n'est pas flouté, le complexe résidentiel Zhongnanhai (qui est le quartier général du gouvernement de Xi Jinping) n'est pas flouté, le Kremlin qui est le siège du gouvernement russe est visible et même la résidence officielle du président brésilien (le Palais de la Alvorada) n'est pas floutée.