Apple Plans gagne peu à peu du terrain sur Google Maps

Les utilisateurs d'iPhone se détournent de plus en plus de Google Maps pour aller vers Apple Plans, certains clients louant la clarté des indications sur les transports publics et l'attrait visuel de l'application, comme en attestent des témoignages recueillis par le Wall Street Journal. Bien qu'Apple Maps soit préinstallé sur tous les iPhones, l'écrasante majorité des iPhones aux États-Unis ont Google Maps téléchargé comme alternative (ou Waze).

Plans regagne la confiance des utilisateurs

Malgré la domination de Google, certains utilisateurs ont retenté leur chance récemment et ont été particulièrement impressionnés par les progrès réalisés par Apple en matière d'informations sur les itinéraires de transport en commun. Sur ce cas pratique, sa présentation plus claire que celle de Google Maps fait l'unanimité.

Par exemple, Jane Natoli, une "grande utilisatrice" de Google Maps, a déclaré à nos confrères qu'elle utilisait davantage Apple Plans dans sa vie quotidienne après que son iPhone l'a incitée à l'utiliser à l'aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul. L'application savait qu'elle se trouvait à l'aéroport et lui a recommandé des magasins et des restaurants dans son terminal. Elle contenait des informations plus claires et plus faciles à utiliser que Google Maps, explique cette femme de 42 ans.

Cela m'a amené à revoir et à repenser certaines de mes hypothèses antérieures. Quels que soient les problèmes de réputation auxquels Apple Maps a dû faire face au départ, je pense qu'ils les ont surmontés.



En dehors de l'aéroport, Mme Natoli apprécie le design d'Apple et trouve que les indications sont plus faciles à lire, en particulier les noms de rue. Sur Google Maps, il est parfois difficile de comprendre le nom de la rue, même en zoomant.

Google m'indique des restaurants, des bars et d'autres choses, mais ce n'est pas ce que je recherche nécessairement.

Une jeune diplômée de Georgia Tech partage un sentiment similaire. La nuit, lorsqu'elle conduit, elle trouve que le guidage est plus facile sur Apple Maps et qu'il y a moins de points d'intérêt qui encombrent sa vue.

Apple est vraiment doué pour rendre les choses plus jolies.

Un peu d'histoire sur Apple Maps

En 2012, Apple a lancé Apple Maps (appelé "Plans" en France), qui a rapidement suscité des critiques pour ses données cartographiques incomplètes et inexactes, entraînant même des utilisateurs d'iPhone sur des itinéraires dangereux. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a présenté des excuses publiques rares pour les problèmes rencontrés par les clients, et le responsable d'iOS, Scott Forstall, a été écarté de son poste un mois plus tard.



Depuis lors, Apple a apporté d'importantes améliorations à sa cartographie, en intégrant de nouvelles fonctionnalités et en corrigeant les erreurs de jeunesse. En 2013, des fonctionnalités telles que les informations sur le trafic en temps réel et la navigation pour les piétons ont été ajoutées à Maps. La même année, Maps a été étendu à OS X. En 2015, Apple a introduit la fonction "Nearby", qui propose des points d'intérêt locaux et des itinéraires de transport en commun dans un nombre limité de villes.



Fin 2019, Apple a procédé à une refonte complète de Plans aux États-Unis, en ajoutant de nombreux détails tels que les bâtiments, les parcs, les terrains de sport, les piscines, etc. Une nouvelle fonctionnalité appelée "Look Around" a été introduite dans certaines villes - dont la France, offrant une expérience similaire à Street View de Google. Depuis lors, les cartes mises à jour ont été déployées dans d'autres pays. Dans iOS 17, qui sera disponible à l'automne, les utilisateurs pourront également télécharger des cartes hors ligne dans Plans, une fonctionnalité que les utilisateurs de Google Maps connaissent depuis dix ans sur iOS.



Malgré ces améliorations, certaines personnes restent critiques envers Apple Maps. Les trajets proposés ne sont pas toujours les plus rapides, mais c'est le lot également des concurrents. En effet, quand tout le monde utilise Waze ou Google, cela finit par créer des embouteillages.



En tout cas, Apple surveille le trafic de son service et lors de la conférence WWDC 23, Craig Federighi, responsable des logiciels chez le constructeur, a déclaré que "Maps a beaucoup évolué et les gens l'ont remarqué." Un signe qui prouve toute l'attention portée à la cartographie chez Apple.