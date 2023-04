Apple Plans France active les notes et photos des lieux

Apple l'avait promis, il est désormais possible de noter un lieu sur Plans en France. Comme l'ont noté plusieurs lecteurs, comme Timote_rbbe par exemple, les fiches de points d'intérêt ont été enrichies cette nuit avec des pouces et des photos. Oui, un peu comme chez Google, il est possible d'évaluer et d'illustrer sa visite dans un musée, son repas dans un restaurant ou autre en laissant un avis et des photos. Mais à la différence du concurrent, il n'y a pas de notes à proprement parler, simplement des pouces haut 👍 et bas 👎.

Plans s'ouvre aux notes en France

Si vous ouvrez Apple Plans aujourd'hui, vous pourrez donc procéder à la notation de vos lieux préférés, sans pour autant qu'il y ait le moindre contrôle sur une réelle visite. Pour le cas d'un restaurant, vous aurez quatre critères à remplir, ainsi que la possibilité d'ajouter des clichés. Pour les autres lieux, cela varie en fonction du type. Certains, comme les musées, n'ont qu'un critère à remplir. Il est possible et même très probable que tout cela évolue prochainement, l'entreprise ayant pour habitude de lancer un service réduit au départ.

D'après nos tests, il n'est pas encore possible de noter tous les lieux, certains n'acceptant pas notre avis. Mais nous avons réussi à noter la Tour Eiffel, un restaurant et un centre sportif.



En outre, Apple conserve les avis TheFork, TripAdvisor et autre Yelp sur les fiches, choses qui pourraient disparaître une fois que la base de données sera bien remplie.



Si vous souhaitez contribuer, sachez que le déploiement n'est pas encore terminé, mais il faut être sur la dernière version d'iOS pour en profiter, soit iOS 16.4.1. Qui pense que c'est une bonne idée ou, au contraire, que cela n'apporte rien au service de cartographie et GPS d'Apple ?

