iOS 16.4.1 est disponible au téléchargement (+ iPadOS 16.4.1)

Comme l'avait annoncé la rumeur début avril, Apple nous propose aujourd'hui la mise à jour iOS 16.4.1 qui a qu'un seul objectif : corriger tous les petits bugs apparus avec iOS 16.4. Au programme, une meilleure stabilité, une performance optimale et une autonomie qui ne devraient plus décevoir. L’iPad ne semble pas concerné pour le moment.



Mise à jour de 20h : Finalement la mise à jour s’affiche également sur nos iPad avec iPadOS 16.4.1.

Faites la mise à jour !

Depuis quelques minutes, Apple fournit aux iPhone la mise à jour iOS 16.4.1, une version logicielle qui a fait l'objet d'un minutieux travail de la part des équipes de développement. En effet, dès la sortie d'iOS 16.4, le forum d'assistance sur le site d'Apple a rapidement été rempli de nouveaux sujets qui mentionnaient des problèmes assez gênants, notamment autour de la baisse d'autonomie de la batterie ou l’app météo. Après avoir analysé et enregistré tous les défauts d'iOS 16.4, Apple a donné la mission à ses développeurs de proposer le plus vite possible une mise à jour corrective.



Après plusieurs semaines de travail de la part des développeurs, Apple sort ce soir la mise à jour iOS 16.4.1 qui est présentée comme la "solution miracle" à tous les bugs que vous avez pu rencontrer avec iOS 16.4 depuis plusieurs semaines.

La liste des bugs corrigés

Les Emoji de mains qui poussent d’un côté ou de l’autre n’étaient pas disponibles dans les différentes couleurs de peau.

Dans certains cas, Siri ne répondait pas aux commandes.

Comment installer iOS 16.4.1 sur mon iPhone ?

Si vous êtes nouveau dans l'écosystème Apple, vous ne savez peut-être pas comment mettre à jour votre iPhone. En réalité, c'est très simple. Il vous suffit de suivre ce chemin :

Ouvrez l'application "Réglages" Allez dans "Général" Rendez-vous dans "Mise à jour logicielle" Après quelques secondes d'attente, une mise à jour apparaît Acceptez les conditions générales d'utilisation Lancez le téléchargement de la mise à jour, tout en vous assurant d'avoir au moins 50 % de batterie et un réseau Wi-Fi de préférence Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur le bouton "Installer" puis patientez quelques minutes.

Pour ceux qui préfèrent attendre et voir si iOS 16.4.1 n'empire pas l'autonomie ou si de nouveaux bugs ne sont pas apparus, nous vous tiendrons au courant à travers de nouveaux articles qui seront publiés sur iPhoneSoft. Restez à jour sur l'évolution de la situation en téléchargeant gratuitement notre superbe et magnifique application iSoft sur l'App Store.