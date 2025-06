Tim Cook justifie l'existence d'Apple TV+

Apple TV+ a souvent été perçu comme une initiative surprenante pour une entreprise spécialisée dans la technologie. Pourtant, Tim Cook vient d’expliquer les vraies raisons derrière ce choix stratégique : raconter de grandes histoires, sans sacrifier la qualité, tout en s’inscrivant dans l’ADN créatif d’Apple.

Pourquoi Apple TV+ existe (selon Tim Cook)

Raconter de grandes histoires avant tout

Dans une interview accordée à Variety à l’occasion du lancement du film F1: The Movie, Tim Cook revient sur les raisons profondes qui ont poussé Apple à créer son propre service de streaming. Il affirme qu’Apple a pris son temps.

Nous avons étudié cela pendant des années avant de décider de lancer Apple TV+. Nous faisons cela pour raconter de grandes histoires, et nous voulons aussi que ce soit une activité prospère. C’est pour ça que nous sommes dedans, tout simplement.

L’objectif premier d’Apple TV+ n’était donc pas de rivaliser avec Netflix ou Prime Video, mais de proposer des contenus originaux de haute qualité, portés par une réelle vision artistique.

Apple, créateur d’outils pour les créateurs

Tim Cook rappelle qu’Apple s’est toujours positionnée comme une entreprise au service des créateurs.

Nous sommes des créateurs d’outils… nous fabriquons des outils pour les créatifs, afin de leur permettre de faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant. Nous faisions donc déjà beaucoup d’affaires avec Hollywood bien avant d’entrer dans le secteur de la télévision.

Ce positionnement logique a facilité la transition vers la production de contenus : Apple ne débarquait pas en terrain inconnu, mais s’inscrivait dans une continuité créative.

Une plateforme pensée pour la qualité pas la quantité

Eddy Cue, responsable des services Apple, précise que le projet Apple TV+ n’était pas prévu au départ. Ce sont les évolutions du marché, où les plateformes misent souvent sur la surabondance de contenus, qui ont convaincu Apple qu’il y avait une place à prendre avec une offre premium, sélective, exigeante.

À son lancement en 2019, Apple TV+ ne proposait aucun catalogue historique ni contenu sous licence , uniquement des créations originales. L’objectif était de proposer une expérience qui « ressemble vraiment à Apple », selon les mots de Tim Cook. Autrement dit sobre, soignée, qualitative et différente.

Pas un outil pour vendre plus d’iPhone

Contrairement à ce que certains observateurs imaginaient, Apple TV+ n’a pas été conçu comme un levier pour booster les ventes de produits Apple. Tim Cook est clair.

Je ne me dis pas que je vais vendre plus d’iPhone grâce à ça… Je le considère comme une véritable activité commerciale.

Cela signifie qu’Apple TV+ est pensé comme un business à part entière, avec sa propre logique économique, indépendante des ventes de matériel.

2025 : l’année du tournant pour Apple TV+

Après un lancement freiné par la pandémie, puis par les grèves d’Hollywood, Apple TV+ connaît en 2025 une véritable montée en puissance. Le service compte aujourd’hui plus de 300 titres originaux (films, séries, documentaires) et assure des sorties hebdomadaires régulières.

Apple a également affiné son modèle de rémunération. Désormais, les talents sont payés en fonction de l’impact réel des œuvres, avec des critères comme le nombre d’abonnés gagnés, l’engagement des spectateurs ou la maîtrise des budgets. Un retour aux standards de l’ancien Hollywood.

En conclusion

Apple TV+ n’est ni un gadget marketing ni un simple prolongement des produits Apple. Il s’agit d’un véritable projet créatif et stratégique, qui reflète les valeurs de la marque : exigence, innovation, sobriété. Tim Cook et son équipe assument une vision à long terme, centrée sur la qualité, la différence et la valeur narrative.