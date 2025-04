Tim Cook a oeuvré pour la nouvelle exemption de douane d'Apple

Lorsque le président américain Donald Trump a imposé des tarifs douaniers de 145 % sur les importations chinoises, le PDG d’Apple, Tim Cook, a rapidement agi pour obtenir une exemption afin d’éviter une hausse des prix de l’iPhone. Bien que tout le secteur en ait bénéficié, les smartphones et ordinateurs notamment, le patron d'Apple est à remercier tout particulièrement.

Une relation sereine

Selon The Washington Post, le successeur de Steve Jobs s’est entretenu la semaine dernière avec le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, expliquant comment les tarifs augmenteraient les coûts de l’iPhone. Il a également discuté avec de hauts responsables de la Maison Blanche, veillant à ne pas critiquer publiquement les politiques de Trump pour rester en bons termes. Rappelons en outre que Cook a personnellement fait un don de 1 million de dollars pour l’investiture de Trump, de quoi entretenir de bonnes relations.



Ses efforts ont porté leurs fruits : l’administration Trump a accordé des exemptions pour l’iPhone, le Mac, l’Apple Watch, l’iPad et d’autres produits électroniques Apple de la plupart des tarifs sur les importations chinoises le week-end dernier.

Cependant, cette exemption ne serait que temporaire. Le lendemain de l’annonce, Trump a déclaré qu’il n’y avait « aucune exception de tarif » et que personne n’échapperait à l’examen, indiquant qu’Apple et d’autres entreprises technologiques seraient confrontées à de nouvelles taxes dans un futur plus ou moins proche. Des enquêtes prévues sur les tarifs de sécurité nationale examineront les semi-conducteurs et la chaîne d’approvisionnement électronique, ce qui pourrait affecter Apple.



L’action d’Apple, qui avait chuté jusqu’à 20 % dans l’incertitude des tarifs, a partiellement récupéré après l’annonce de l’exemption.



Lors du premier mandat de Trump, Cook avait réussi à éviter les tarifs sur des appareils comme l’iPhone et l’Apple Watch en arguant qu’ils favoriseraient Samsung par rapport à Apple. Malgré la récente affirmation de Trump qu’il ne céderait pas aux pressions des entreprises, sa reconnaissance lundi d’avoir « récemment aidé Tim Cook » suggère que l’influence de Cook pourrait protéger Apple des futurs frais douaniers.



Trump a insisté pour qu’Apple produise l’iPhone et d’autres produits aux États-Unis, mais Apple fait face à des obstacles tels que les coûts élevés de construction d’usines, le manque de main-d’œuvre qualifiée et les salaires élevés aux États-Unis. Apple s’est engagé à investir 500 milliards de dollars aux États-Unis, y compris la fabrication de serveurs Private Cloud Compute à Houston en partenariat avec Foxconn, un produit à faible volume plus réalisable pour un assemblage aux États-Unis.