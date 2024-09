La sécurité dans iOS 18 : verrouiller / cacher des apps, Private Cloud, permissions limitées, etc

Impossible de passer à côté des innombrables nouveautés dévoilées lors de la WWDC 2024. Après l'IA, la personnalisation et iMessage, passons aux fonctionnalités de sécurité d'iOS 18.



Si Apple Intelligence a cannibalisé toutes les évolutions hier soir, la prochaine itération d'iOS introduira également quelques options de confidentialité intéressantes, notamment des autorisations améliorées pour les contacts, la possibilité de verrouiller et de masquer les apps, Private Cloud Compute, une app Mots de passe autonome, et bien plus encore.

Private Cloud Compute

Apple Intelligence, le nom de l'AI chez Apple, n'est pas là pour faire joli, Tim Cook l'a bien expliqué : l'intelligence artificielle est au service de l'utilisateur, pour l'aider au quotidien avec un ensemble de fonctionnalités puissantes, intuitives, intégrées, personnelles et privées. Ce dernier mot est important.

Alors que l'iPhone, l'iPad et le Mac ne sont pas assez puissants pour prendre en charge tous les modèles d'IA dont les utilisateurs ont besoin localement, même les derniers iPhone 15 Pro ou iPad Pro M4, Siri jonglera entre les algorithmes locaux et ceux sur les serveurs du géant. Tout ce qui n'est pas du ressort de Siri est récupéré et traité en toute sécurité dans le nuage.



Ce processus est appelé Private Cloud Compute.

Lorsqu'un utilisateur fait une demande, Apple Intelligence analyse si elle peut être traitée sur l'appareil. Si elle a besoin d'une plus grande capacité de calcul, elle peut faire appel à Private Cloud Compute, qui enverra uniquement les données pertinentes pour la tâche à traiter sur les serveurs en silicium d'Apple. Lorsque les demandes sont acheminées vers Private Cloud Compute, les données ne sont pas stockées ou rendues accessibles à Apple, et ne sont utilisées que pour répondre aux demandes de l'utilisateur.

L'entreprise a mis l'accent sur ce point, se démarquant de Google et de Samsung. Même le partenariat avec OpenAI est soumis à une permission.

Verrouiller et cacher des applications

Avec iOS 18, Apple permet désormais aux utilisateurs de verrouiller ou de masquer n'importe quelle application sur l'écran d'accueil. L'app restera cachée partout, sauf dans une zone de Réglages et dans un dossier d'apps cachées, qui nécessitent tous deux Face ID, Touch ID ou un code d'accès pour s'ouvrir.



Apple affirme que cela permet aux utilisateurs de protéger leur contenu sensible d'une exposition accidentelle lorsqu'ils partagent leurs appareils ou montrent leurs écrans à d'autres personnes. Pratique si vous prêtez souvent votre téléphone à un enfant ou à un collègue par exemple. D'autres ont déjà des cas d'usage bien précis en tête.



Toutes les apps ne peuvent pas être verrouillées, Apple ne proposant pas d'option pour des apps inoffensives comme Plans, Horloge et Bourse, mais presque toutes les autres apps peuvent être verrouillées, y compris les apps tierces comme iSoft.

Erik Neuenschwander, directeur de la confidentialité des utilisateurs chez Apple, dans un communiqué de presse, a déclaré :

Nous respectons sans relâche notre engagement à offrir aux utilisateurs les protections de la vie privée les plus solides et les plus innovantes. Cette année ne fait pas exception, et la possibilité de verrouiller et de masquer des applications n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'aide apportée par Apple aux utilisateurs pour qu'ils gardent le contrôle de leurs informations, même lorsqu'ils partagent leurs appareils avec d'autres personnes.

Comment cacher une app sur iOS 18

Appuyez sur n'importe quelle application et maintenez-la enfoncée

Sélectionnez Exiger l'identification du visage

Choisissez ensuite entre Exiger Face ID ou Masquer et exiger Face ID.

Cette dernière option supprime l'application de votre écran d'accueil et la place dans un dossier d'applications cachées au bas de la page des dernières applications.

Amélioration des autorisations pour les contacts

S'inspirant encore de l'application Photos, qui permet aux utilisateurs de sélectionner des photos à partager plutôt qu'une bibliothèque entière, Apple a ajouté la possibilité de choisir les contacts à partager avec une application. Avant iOS 18, l'utilisateur n'avait que deux possibilités : donner à une application un accès complet à tous ses contacts ou ne pas lui donner d'accès du tout.

Application de mots de passe

Autre changement important, le gestionnaire de mots de passe intégré au trousseau n'est plus caché dans l'application Réglages.



Désormais, dans iOS 18, les mots de passe disposent d'une application dédiée appelée "Mots de passe". Apple espère que ce changement rendra la gestion des mots de passe plus pratique pour ses utilisateurs. À l'instar de 1Password, les mots de passe stockés sont accessibles depuis n'importe quel appareil Apple connecté. Vous pouvez même accéder à vos mots de passe stockés sur Windows via l'application iCloud pour Windows. Passwords sera également doté de fonctionnalités plutôt compétitives.

S'appuyant sur les fondements du trousseau, qu'Apple a introduit pour la première fois il y a plus de 25 ans, la nouvelle application Mots de passe permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux mots de passe des comptes, aux clés de passe, aux mots de passe Wi-Fi et aux codes d'authentification à deux facteurs stockés en toute sécurité dans le trousseau. L'application comprend également des alertes pour les utilisateurs concernant les faiblesses courantes, telles que les mots de passe qui peuvent être facilement devinés, qui ont été utilisés plusieurs fois ou qui sont apparus dans des fuites de données connues.

Les accessoires

Enfin, le kit de configuration des accessoires permet aux développeurs de créer une méthode conviviale de couplage des accessoires. Selon Apple, les applications ne peuvent pas accéder aux informations sur les autres appareils du réseau de l'utilisateur, ce qui préserve la vie privée tout en rendant le processus d'appairage fluide et transparent.

Le renouvellement de l'adresse WiFi

Autre petit ajout, la fonction "Renouveler l'adresse WiFi" qui permet de changer automatiquement d'adresse IP afin de limiter encore un peu plus le pistage. Une fonction qui travaille de concert avec la limitation du suivi de l'IP du Private Relay d'iCloud.

La visio dans macOS 15

L'aperçu du présentateur dans macOS Sequoia permet de s'assurer que les utilisateurs n'ont plus à s'inquiéter d'un partage excessif lorsqu'ils participent à une vidéoconférence, utilisent AirPlay ou se branchent à l'aide d'un câble. Avec des applications telles que FaceTime et Zoom, les utilisateurs peuvent partager tout leur écran, ou seulement une application, et l'aperçu du présentateur s'affiche automatiquement.