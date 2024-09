iOS 18 ajoute l'option « Renouveler l'adresse Wi-Fi » pour réduire le pistage

Avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, Apple a remplacé l'option "Adresse Wi-Fi Privée" pour les réseaux sans fil par une nouvelle option "Renouveler l'adresse Wi-Fi" (ou Rotate Wi-Fi Address en anglais) qui vise à mieux minimiser le pistage.

Un autre paramètre de sécurité sur le Wi-Fi

Disponible en accédant aux paramètres de n'importe quel réseau Wi-Fi depuis l'application Réglages, cette fonctionnalité de renouvellement de l'adresse, désactivée par défaut, modifie votre adresse Wi-Fi à des moments aléatoires.

Une fois de plus, Apple assure la confidentialité de la navigation sur Internet de ses clients. La rotation de l'adresse Wi-Fi permet de réduire le traçage en changeant votre adresse Wi-Fi à différents moments. Le suivi peut se produire lorsque votre adresse apparaît toujours la même aux autres appareils et aux personnes utilisant le même réseau que vous.



L'ancien paramètre "Adresse Wi-Fi privée" attribuait une adresse MAC différente à un appareil pour chaque réseau Wi-Fi auquel il se connectait.



La rotation de l'adresse Wi-Fi, comme l'adresse Wi-Fi privée, est distincte de l'option supplémentaire Limiter le suivi de l'adresse IP qui peut être activée pour Mail et Safari. Pour mémoire, voici ce que fait ce paramètre :

Lorsque « Relais privé iCloud » est activé, le trafic sortant de votre iPhone est chiffré et envoyé par deux relais Internet distincts. Cela empêche les sites web de connaitre votre position exacte et votre adresse IP tout en empêchant les fournisseurs de réseaux de collecter vos activités de navigation dans Safari.

Une option de sécurité supplémentaire qui s'ajoute à celles officiellement dévoilées par Apple pour iOS 18.