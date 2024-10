iOS 18.2 s'ouvre aux web apps sans WebKit et ajoute une option d'import / export dans Safari

L’année dernière, Apple a introduit la possibilité pour les navigateurs web tiers d’ajouter des applications web à l’écran d’accueil d’iOS, une fonctionnalité auparavant réservée à Safari. Cependant, ces applications web dépendaient encore du moteur WebKit d’Apple. Avec iOS 18.2, l'entreprise apporte un changement significatif, mais uniquement pour les européens. Le système d'exploitation mobile de l'iPhone devient un véritable casse-tête pour les développeurs d'Apple et les utilisateurs.

Un moteur personnalisé pour les web apps

Dans la première bêta d’iOS 18.2, Apple a introduit une nouvelle API SFAddToHomeScreenInfo permettant aux navigateurs tiers d’ajouter des applications web à l’écran d’accueil de l’iPhone en utilisant leur propre moteur. Cela signifie que les applications web fonctionneront entièrement sur le même moteur que celui du navigateur qui les a ajoutées, offrant ainsi une expérience plus intégrée.

Cependant, il y a une limitation : cette nouvelle API est actuellement disponible uniquement pour les navigateurs distribués dans l’UE. En dehors de l’UE, Apple exige toujours que tous les navigateurs web sur iPhone et iPad utilisent le moteur WebKit de Safari.

Fait intéressant, Apple avait envisagé de supprimer complètement la prise en charge des applications web sur l’écran d’accueil dans l’UE. Toutefois, après que la Commission européenne a annoncé qu’elle enquêterait sur une telle décision, Apple a décidé de maintenir la prise en charge des web apps chez nous.

Nouvelle option d'import/export dans les paramètres de Safari

Dans les réglages de Safari, iOS 18.2 propose une nouvelle section pour gérer les données et l’historique des sites web, avec des options d'importation et d'exportation. Cette section inclut également l’outil existant "Effacer l’historique et les données des sites web" pour une gestion plus simple. De quoi passer à un navigateur concurrent sans perdre toutes ses habitudes.

Autres fonctionnalités clés dans iOS 18.2

Outre les mises à jour pour les navigateurs et les applications web, iOS 18.2 introduit de nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence, telles que Image Playground, Genmoji, l’intégration de ChatGPT, et la recherche visuelle pour les modèles d’iPhone 16. Sans oublier la possibilité de supprimer des applications natives comme l'App Store ou Photos.

Actuellement, la bêta d’iOS 18.2 est uniquement disponible pour les appareils compatibles avec Apple Intelligence, notamment les iPhone 15 Pro et versions ultérieures, ainsi que les iPad équipés de la puce M1 ou plus récentes. La mise à jour devrait être déployée sur davantage d’appareils à l’avenir, avec une sortie publique prévue pour décembre, selon les déclarations précédentes d’Apple.