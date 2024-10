iOS 18.2 : les européens peuvent supprimer l'App Store, Photos, Messages...

Apple a publié ce soir la première bêta d'iOS 18.2, l'occasion pour les développeurs de trouver quelques changements et améliorations qui ne sont pas forcément les mêmes aux États-Unis et en Europe. Comme vous pouvez le constater, les développeurs européens peuvent maintenant supprimer les applications installées par défauts.

Il est possible de supprimer les applications Apple

Pendant que les États-Unis vont bénéficier de nouvelles fonctionnalités IA d'Apple Intelligence dans iOS 18.2, l'Europe aura, elle, l'énorme chance de pouvoir supprimer des applications Apple qui sont préinstallées. En effet, comme le montre la première bêta d'iOS 18.2 mise en ligne ce soir sur les serveurs d'Apple pour les développeurs, il est désormais possible (dans la version européenne) de supprimer des applications comme Messages, Photos, Appareil Photo, Safari, App Store...



Cette décision pour le moins surprenante d'Apple s'explique par le fait que la DMA oblige les grandes entreprises comme Apple à ne plus imposer certaines applications, mais à laisser la liberté aux utilisateurs de les supprimer et les remplacer par d'autres applications. Autrement dit, vous souhaitez supprimer Messages pour mettre WhatsApp ou encore supprimer l'App Store pour le remplacer par AltStore PAL ? Vous pourrez le faire sans problème. On n'imagine même pas à quel point les américains doivent nous envier avec cette nouveauté !

Exemple de suppression de Photos par iPhoneSoft

Apple avait déjà expliqué en août via un communiqué sur son portail dédié aux développeurs qu'elle prévoyait de se mettre davantage en conformité avec la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne. Cette mise à jour attendue s'appliquera donc dans iOS 18.2 ! Bien évidemment, Apple estime que supprimer les applications préinstallées n'est pas la bonne solution pour l'expérience utilisateur sur iOS, mais l'entreprise n'a pas d'autres choix que d'offrir cette possibilité, car sinon une amende pour non-respect de la DMA peut tomber à tout moment.



Ce que fait toutefois Apple, c'est protéger ses utilisateurs en dehors de l'Europe, l'entreprise n'applique pas les modifications liées à la DMA en dehors de l'UE. Par exemple, il n'est pas possible de télécharger sur des stores tiers hors Europe et la suppression des applications Apple ne sera pas possible non plus.



Au cas où un utilisateur supprime l'App Store, il pourra le réinstaller depuis les réglages de l'iPhone. À savoir quand même que supprimer l'App Store est une mauvaise idée, car aucun store tiers rivalise (à l'heure actuelle) en termes d'applications disponibles au téléchargement. L'Epic Games Store ne contient que trois jeux dont Fortnite.