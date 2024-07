AltStore PAL propose des applications tierces, dont des torrents (+ iPad)

1 com

En avril, le talentueux Riley Testut a lancé une version spécifique d'AltStore en tant que place de marché d'applications pour les utilisateurs d'iOS dans l'Union européenne. Profitant de l'assouplissement d'Apple pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'UE, Testut a proposé AltStore PAL, dans un premier temps avec deux de ses propres applications : Delta, un émulateur de consoles Nintendo et Clip, un gestionnaire de presse-papiers. Trois mois plus tard, le magasin alternatif à l'App Store s'ouvre aux applications tierces.

Des applications tierces sur AltStore PAL

Comme annoncé sur son compte Mastodon, AltStore PAL 2.1 permet aux utilisateurs d'ajouter des sources pour télécharger des applications d'autres développeurs. Par défaut, les utilisateurs trouveront quatre applications supplémentaires à télécharger via AltStore PAL :

UTM SE : application de machine virtuelle pour exécuter Windows, Linux et Mac (déjà disponible sur l'App Store, comme vu précédemment)

: application de machine virtuelle pour exécuter Windows, Linux et Mac (déjà disponible sur l'App Store, comme vu précédemment) qBitControl : Application permettant de gérer la version de bureau de qBittorrent, un client de torrents.

: Application permettant de gérer la version de bureau de qBittorrent, un client de torrents. iTorrent : un autre client Torrent, mais conçu directement pour iOS

: un autre client Torrent, mais conçu directement pour iOS PeopleDrop : application permettant de trouver d'autres personnes à proximité grâce à la géolocalisation.

Les deux applications pour télécharger des torrents devraient attirer du monde. Mais ce n'est pas tout, les utilisateurs peuvent ajouter d'autres sources à AltStore PAL, et même les sources recommandées ont la possibilité d'ajouter d'autres applications à l'avenir. AltStore affirme avoir "examiné explicitement" les applications recommandées pour s'assurer qu'elles respectent les normes de sécurité.



En plus de ces applications, AltStore PAL propose toujours Delta - un émulateur de jeux de console rétro populaire qui est également disponible sur l'App Store - et un gestionnaire de presse-papiers appelé Clip.



: l'application est aussi compatible avec l'iPad désormais, il faut iPadOS 18 minimum.

Comment ça marche AltStore ?

Si vous aviez raté le premier épisode, avec AltStore PAL, les utilisateurs d'iPhone peuvent télécharger des applications qui ne sont pas autorisées dans l'App Store d'Apple. Apple, par exemple, interdit les applications de torrents dans l'App Store, mais les utilisateurs de l'Union européenne pourront désormais obtenir ces applications avec le sideloading officiel.



AltStore PAL nécessite un iPhone équipé d'iOS 17.4 ou d'une version ultérieure et n'est disponible que pour les utilisateurs situés dans l'Union européenne. Il nécessite un abonnement de 1,50 € par an pour couvrir les frais facturés par Apple. En effet, il faut rappeler que les applications qui enregistrent plus d'un million de premières installations annuelles devront payer à Apple une taxe de 0,50 euro au titre de la technologie de base.



Pour télécharger AltStore, rendez-vous sur https://altstore.io depuis votre iPhone.



Les abonnés actuels peuvent mettre à jour la dernière version sans frais supplémentaires en allant dans Réglages > Installation de l'application.