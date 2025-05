Une française devient CEO des Applications chez OpenAI

Fidji Simo, entrepreneuse française et figure incontournable de la tech américaine, vient d’être nommée CEO des Applications chez OpenAI. Déjà PDG d’Instacart et ancienne dirigeante de Facebook, elle apportera son expertise produit et stratégique pour accélérer le développement grand public de l’intelligence artificielle.

ChatGPT mise sur le savoir-faire français

La Française Fidji Simo, actuellement PDG d’Instacart, poursuit son ascension dans la Silicon Valley en rejoignant OpenAI en tant que CEO des Applications. Dans ce nouveau rôle, elle supervisera les produits, les opérations et les finances de l’entreprise, rapportant directement au PDG Sam Altman, qui se concentrera sur la stratégie, la recherche et la sécurité.

Née à Sète en 1985, Fidji Simo a étudié à HEC Paris avant de débuter sa carrière chez eBay. Elle a ensuite rejoint Facebook en 2011, où elle a dirigé le développement de l’application principale, incluant des fonctionnalités majeures comme le fil d’actualité, les Stories et Facebook Live. En 2021, elle est devenue PDG d’Instacart, menant l’entreprise à son introduction en bourse en 2023.

Fidji Simo a rejoint le conseil d’administration d’OpenAI en mars 2024. Son passage au poste de CEO des Applications marque une étape clé dans la stratégie d’OpenAI pour renforcer sa présence commerciale et développer de nouveaux produits destinés au grand public. Elle continuera à présider le conseil d’administration d’Instacart pendant la transition vers un nouveau PDG.

En tant que CEO des Applications, Simo jouera un rôle central dans l’expansion des produits d’OpenAI, notamment ChatGPT, sur diverses plateformes. Son expérience en matière de monétisation et de développement de produits grand public sera un atout précieux pour OpenAI, qui cherche à diversifier ses sources de revenus au-delà des abonnements et des partenariats B2B.

Fidji Simo est également cofondatrice de la Fondation Metrodora, dédiée à la recherche et au traitement des maladies neuro-immunes complexes, reflétant son engagement envers l’innovation au service de la santé. Avec cette nomination, OpenAI affirme sa volonté de s’imposer comme un acteur majeur de la tech grand public, en s’appuyant sur le leadership expérimenté de Simo pour piloter sa prochaine phase de croissance.



Source