OpenAI ne veut plus devenir une entreprise à but lucratif

OpenAI vient de prendre une décision majeure concernant sa structure organisationnelle. Après plusieurs mois de débats et de pressions, le créateur de ChatGPT a finalement annoncé qu'il renonce à son projet de transformation en entreprise à but lucratif. Cette annonce marque un tournant important dans la trajectoire de l'entreprise d'intelligence artificielle.

Une organisation hybride qui le restera

"OpenAI n'est pas une entreprise normale et ne le sera jamais", a déclaré Sam Altman, CEO d'OpenAI, dans une lettre adressée à ses employés. Contrairement au plan initial qui visait à donner le contrôle aux actionnaires, c'est l'organisation à but non lucratif qui continuera de superviser toutes les activités de l'entreprise.

Ce revirement fait suite à des discussions avec les procureurs généraux de Californie et du Delaware, qui exercent un droit de regard sur le statut non lucratif d'OpenAI. Cette décision intervient également après de nombreuses critiques, notamment d'Elon Musk, ancien cofondateur de l'entreprise, qui accusait OpenAI d'avoir trahi sa mission originelle.

La structure actuelle d'OpenAI est assez singulière dans l'écosystème tech : une organisation à but non lucratif qui contrôle une entité commerciale. Ce modèle hybride avait été conçu pour permettre à l'entreprise de lever des fonds tout en maintenant sa mission éthique.

Des changements structurels malgré tout

Si la partie non lucrative conserve le contrôle, la branche commerciale d'OpenAI va tout de même évoluer. L'actuelle structure à "profits plafonnés" (où les investisseurs étaient limités à gagner 100 fois leur mise) va se transformer en Public Benefit Corporation (PBC), un modèle également adopté par d'autres laboratoires d'IA comme Anthropic et xAI.

Dans cette nouvelle configuration, OpenAI adoptera "une structure de capital normale où tout le monde possède des actions", selon Altman. La branche non lucrative deviendra également un actionnaire important de la PBC, avec une participation qui augmentera avec la valorisation de l'entreprise.

Des ambitions financières colossales

Cette transformation, même partielle, vise à faciliter la levée de fonds pour OpenAI. Dans sa lettre, Sam Altman évoque des besoins financiers pharaoniques :

Nous voulons être en mesure de fonctionner de manière à pouvoir mettre nos services à la disposition de toute l'humanité, ce qui nécessite actuellement des centaines de milliards de dollars et pourrait, à terme, nécessiter des milliers de milliards de dollars.

La question reste de savoir comment cette décision sera accueillie par les investisseurs, notamment SoftBank qui avait conditionné une partie de son investissement récent de 30 milliards de dollars à ce changement de structure. D'après certaines sources, son apport pourrait désormais être réduit à 20 milliards.

En préservant le contrôle par l'organisation à but non lucratif, OpenAI affirme sa volonté de poursuivre sa mission originelle : "développer une intelligence artificielle générale qui bénéficie à toute l'humanité", tout en se donnant les moyens financiers de ses ambitions.



