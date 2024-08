AltStore PAL devient gratuit grâce à Epic Games !

L'équipe AltStore PAL a annoncé cette nuit qu'elle avait reçu une subvention très importante de la part d'Epic Games, un "Mega Grant" selon leurs termes, qui servira à couvrir les frais de technologie de base d'Apple. Cette subvention a des implications importantes, car elle permet à AltStore PAL d'être offert gratuitement à tous les utilisateurs de l'Union européenne (UE), en supprimant le coût d'entrée fixé à 1,5 € par an. L'occasion de découvrir Delta et des applications comme les clients torrent gratuitement.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'UE

Pour ceux qui ne connaissent pas, les "MegaGrants" d'Epic Games sont des récompenses financières accordées pour soutenir des « projets créatifs, remarquables et innovants », impliquant généralement le moteur Unreal ou des activités connexes. Grâce à la subvention d'Epic Games, AltStore PAL, qui nécessitait auparavant un abonnement récurrent, est désormais accessible gratuitement à tous les citoyens de l'Union européenne, dont les français et belges. L'équipe d'AltStore a assuré aux abonnés existants qu'ils ne seraient pas facturés à nouveau à la date de renouvellement de leur abonnement, et qu'il n'était pas nécessaire d'annuler leurs abonnements actuels, tout va se faire automatiquement. De plus, l'équipe a laissé entendre qu'une mise à jour spéciale serait prévue pour les abonnés du premier jour qui ont soutenu la plateforme avant qu'elle ne devienne gratuite.

L'intérêt d'Epic Games ?

La motivation derrière le soutien généreux d'Epic Games semble être liée à son intérêt d'utiliser AltStore PAL comme plateforme de distribution pour son célèbre jeu mobile Fortnite sur iPhone et iPad. Fortnite était auparavant disponible sur l'App Store, mais a été supprimé à la suite d'un conflit très médiatisé avec Apple en 2020, ce qui a donné lieu à une longue bataille juridique. En soutenant AltStore PAL, Epic Games se positionne pour réintroduire Fortnite auprès des utilisateurs iOS de l'UE sans passer par l'App Store, contournant ainsi certaines des restrictions imposées par Apple.



GOOD NEWS EU 🇪🇺 For innovation in app distribution, Epic Games has granted us a MegaGrant grant that we plan to use to cover Apple’s Core Technology Fee going forward — and we won’t take it for granted!



What does this mean? AltStore PAL is now FREE — no subscription necessary 🎉 pic.twitter.com/JSJo3FdhBx — AltStore.io (@altstoreio) August 14, 2024

À quoi ça sert AltStore ?

Avec AltStore PAL, les développeurs d'applications de l'UE peuvent distribuer des applications pour iPhone et iPad en dehors de l'App Store, ce qui permet une plus grande flexibilité dans les fonctionnalités de ces applications, avec des émulateurs comme Delta ou des clients torrents, interdits sur l'App Store. Bien qu'Apple continue de facturer des frais de technologie de base pour ce processus, le MegaGrant d'Epic Games couvre désormais ce coût pour l'équipe AltStore, ce qui rend la plateforme gratuite pour les utilisateurs au lieu d'être basée sur un abonnement.



La suppression de cette barrière financière rend la plateforme plus accessible, ce qui pourrait conduire à un élargissement de la base d'utilisateurs et à une plus grande adoption. Pour l'équipe d'AltStore, il s'agit d'une victoire importante, car elle assure non seulement le financement de ses opérations, mais renforce également son partenariat avec Epic Games, ce qui pourrait déboucher sur d'autres collaborations à l'avenir.



Pour télécharger AltStore, rendez-vous sur https://altstore.io depuis votre iPhone. Et pour en savoir plus, consultez notre article complet sur AltStore Pal.