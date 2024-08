Epic soumet Fortnite et son store pour validation sur iOS

Bonne nouvelle pour tous les fans de Fortnite sur iPhone et iPad ! Après des années de bras de fer juridique entre Epic Games et Apple, le célèbre battle royale est sur le point de faire son grand retour sur iOS en Europe. Epic vient en effet de franchir une étape cruciale en soumettant Fortnite, mais aussi Rocket League Sideswipe et son Epic Games Store à Apple pour "notarisation finale". Autant dire que certains joueurs européens trépignent d'impatience à l'idée de retrouver Fortnite sur leurs appareils, près de 4 ans après son éviction controversée de l'App Store.

Un long chemin vers la notarisation

Le processus de notarisation de l'Epic Games Store et de Fortnite par Apple n'a pas été sans accrocs. En juillet dernier, Epic s'était plaint publiquement de la lenteur d'Apple, qui avait émis des objections sur certains designs de boutons dans l'app.

Après ce coup de gueule, Apple avait finalement donné son feu vert à l'Epic Games Store, à condition que les boutons soient corrigés pour les soumissions suivantes. La notarisation de Fortnite et Rocket League Sideswipe semble avoir nécessité plus de temps, peut-être en raison de points de friction similaires entre les deux entreprises.



En effet, Apple contrôle également les applications et stores tiers. Ce-derniers sont évidemment plus libres, mais doivent répondre à des guidelines et règles strictes de Cupertino pour être acceptés sur iOS en Europe.

Fortnite sur l'Epic Games Store et au-delà

Une fois la notarisation finalisée, les joueurs européens devraient pouvoir installer l'Epic Games Store sur leurs appareils iOS et y télécharger Fortnite, près de 4 ans après son éviction controversée de l'App Store suite au conflit sur les commissions prélevées par Apple.

Fortnite, Rocket League Sideswipe and the Epic Games Store have all been submitted to Apple for final notarization. Stay tuned for the launch of the Epic Games Store on iOS in Europe soon! — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 12, 2024

Mais Fortnite ne sera pas cantonné à l'Epic Games Store. Epic prévoit également de distribuer le jeu via d'autres boutiques alternatives comme AltStore. Une approche multi-boutiques qui s'inscrit dans la logique du combat de longue date mené par l'entreprise contre la mainmise d'Apple sur la distribution des apps mobiles.

Les joueurs iOS européens devraient donc bientôt avoir le choix pour retrouver Fortnite sur leurs iPhone et iPad et renouer avec les joies du battle royale nomade. Reste à savoir combien de temps prendra Apple pour mener à bien le processus de notarisation. Les fans de Fortnite sur iOS espèrent que le jeu sera de nouveau disponible d'ici quelques semaines. A noter que bien que l'Epic Games Store soit disponible sur Mac, ce n'est pas le cas de Fortnite ou Rocket League qui nécessitent une console de jeu, un PC ou de passer par le streaming. Il serait de bon ton qu'Epic se tourne vers Mac OS maintenant que les machines sont aisément capables de faire tourner ses jeux, mais les relations difficiles entre les deux entreprises est évidemment un frein majeur.