Tim Sweeney (Epic Games) affirme qu'Apple poursuit sa "conformité malveillante" à la DMA en Europe

Ce n'est plus un secret pour personne, la tension est particulièrement élevée entre Apple et Epic Games, ce dernier critique publiquement (très souvent) la politique d'Apple dans le secteur de la distribution des applications. Apple a annoncé hier des changements pour se conformer à la loi DMA et éviter une condamnation. La firme de Cupertino est accusée aujourd'hui par Tim Sweeney de "conformité malveillante" avec la DMA. Un nouveau terme qu'on n’avait jamais vu dans les déclarations de Sweeney !

Cette nuit, Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, a vivement critiqué la nouvelle grille tarifaire d'Apple en Europe. Ces changements, introduits en réponse aux exigences de la loi sur les marchés numériques (DMA), ont été qualifiés par Sweeney de "frais superflus" et de "conformité malveillante", il accuse Apple d'exploiter les nouvelles réglementations pour maintenir un contrôle sur les développeurs d'applications.



L'Union européenne a récemment estimé que la première tentative d'Apple pour se conformer à la DMA avait échoué. En conséquence, Apple a été contraint d'annoncer une révision de ses conditions. Cependant, cette mise à jour a été accueillie avec une vive opposition de la part de grandes entreprises comme Epic Games et Spotify, qui y voient une approche déloyale de la part de la firme de Cupertino. Spotify a qualifié cette révision de "totalement inacceptable", rejoignant ainsi la critique sévère émise par Tim Sweeney.

Tim Sweeney

L'une des préoccupations majeures exprimées par Sweeney concerne l'imposition par Apple d'une "nouvelle taxe illégale de 15 %" aux développeurs utilisant des magasins d'applications alternatifs. Ce message, partagé sur le réseau social X, reflète la frustration croissante des développeurs face à ce qu'ils considèrent comme une tentative d'Apple de contourner l'esprit de la DMA tout en continuant à percevoir des frais substantiels.



La nouvelle structure tarifaire introduite par Apple inclut deux nouveaux types de frais, particulièrement critiqués :

Un autre aspect controversé de cette mise à jour est le fait que si une application est réinstallée ou mise à jour, le délai d'un an est réinitialisé, prolongeant ainsi la période durant laquelle ces frais peuvent être perçus. Epic Games et Spotify ont exprimé l'espoir que l'Union européenne prendra une position ferme contre ces nouvelles politiques tarifaires, en décidant qu'Apple ne devrait pas percevoir de frais sur les ventes d'applications ou les achats effectués en dehors de l'App Store.

In the European Union where the new DMA law opens up app store competition, Apple continues its malicious compliance by imposing an illegal new 15% junk fee on users migrating to competing stores and monitor commerce on these competing stores.https://t.co/YUYwsnrh32 pic.twitter.com/xAWGkOWPrH