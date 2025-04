Tim Sweeney d'Epic Games qualifie Apple d'entreprise de « gangster »

La tension entre Epic Games et Apple reste vive, avec Tim Sweeney, PDG d’Epic, qualifiant Apple (et Google) d’entreprise au fonctionnement « gangster » qui tire profit de pratiques « illégales ». Ce conflit, né des batailles juridiques autour des achats in-app et des règles de l’App Store, a vu Epic perdre son procès, mais obtenir une injonction forçant Apple à autoriser des paiements externes sur iOS. Malgré cela, Epic continue de dénoncer les pratiques d’Apple. En mars 2025, après une nouvelle plainte déposée un an plus tôt, Sweeney a réitéré ses critiques lors d’un événement mercredi, rapporté par TechCrunch. Il a accusé Apple et Google de ne plus être des entreprises de bonne foi, prêtes à enfreindre la loi si les amendes sont moins coûteuses que les profits générés.

Epic loin d'être satisfait

Le différend remonte à la volonté d’Epic d’intégrer des achats via des sites externes et de rendre l’Epic Games Store accessible sur iOS, une réalité partielle dans l’UE grâce au Digital Markets Act (DMA).

Aux États-Unis, une injonction anti-monopole permet désormais les achats externes, mais Epic juge qu’Apple sabote cette mesure avec des « écrans effrayants » et un programme « External Link Purchase Entitlement » conçu pour échouer. Ces écrans d’avertissement, selon Sweeney, découragent 50 à 60 % des utilisateurs européens de l’Epic Games Store. Epic critique aussi les frais imposés par Apple : 27 % sur les achats externes (contre 30 % sur l’App Store), un coût jugé prohibitif avec les frais de transaction tiers, et une « Core Technology Fee » de 50 centimes par installation au-delà d’un million de téléchargements, dissuadant les grands développeurs de jeux gratuits.



Sweeney déplore une « auto-préférence » flagranteet appelle à une régulation plus stricte, estimant que « le crime paie » pour les géants technologiques. Pendant ce temps, Epic propose un modèle plus avantageux : 12 % de frais sur l’Epic Games Store (88 % pour les développeurs) et des royalties limitées pour Unreal Engine, contrastant avec les 30 % d’Apple. Pour les joueurs, outre Fortnite, Epic propose désormais des jeux gratuits toutes les semaines.



Ce bras de fer est loin d'être terminé !