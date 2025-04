AltStore Classic ouvre la voie aux jeux Switch, Wii et GameCube sur iPhone et iPad

Vous le savez probablement si vous nous suivez régulièrement, AltStore PAL, l'une des premières boutiques d'applications alternatives pour iPhone dans l'Union européenne suite aux changements majeurs de la DMA en 2024, a lancé AltStore Classic, permettant l'installation facile de centaines d'applications non notariées, y compris celles nécessitant une compilation JIT (Just-in-time), soit au runtime. Parmi les nouvelles possibilités offertes, une d'entre elles risque de ne pas plaire à Nintendo : l'émulateur Switch.

Jouer à la Switch sur iOS est possible

À l'occasion du premier anniversaire d'AltStore PAL, l'équipe d'AltStore a donc intégré AltStore Classic à la boutique PAL. Cette version est similaire à l'AltStore téléchargeable depuis 2019 (bien connue de la communauté jailbreak), permettant aux utilisateurs d'installer des applications non notariées sans effort.

Mario Kart 8 sur iPhone.

Fait notable, AltStore Classic fonctionne au sein d'AltStore PAL, créant une expérience unique de boutique d'applications dans une boutique d'applications.

Avantages clés pour les utilisateurs français, belges et autres : pas d'expiration, aucun besoin de compte développeur, et aucune obligation de gérer AltServer sur un PC ou Mac séparé pour l'installation. Cependant, AltServer reste nécessaire pour gérer les applications non notariées après l'installation.



Mais surtout, comme nous l'avions expliqué, l'équipe a dévoilé StikDebug, une nouvelle application permettant la compilation JIT directement sur l'appareil pour les applications installées via AltStore Classic. Cette fonctionnalité permet une émulation performante, prenant en charge des émulateurs comme Dolphin (pour Wii et GameCube) et meloNX (pour Switch), offrant aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad dans l'UE la possibilité de jouer à des jeux Nintendo modernes de manière fluide. Reste à ce que les développeurs concernés sortent une mise à jour, ce qui est probable étant donné qu'ils avaient regretté l'absence de JIT. Mieux, des vidéos circulent déjà montrant Mario Kart 8 Deluxe sur iPhone !

Happy Birthday AltStore PAL!! 🎉🎂



PAL launched 1 year ago today, so to celebrate we’re bringing back a Classic… AltStore Classic!



Download AltStore Classic in AltStore PAL to sideload 100s of “non-notarized” apps, including some favorites that use JIT like @DolphinforiOS🐬 pic.twitter.com/9GpZwCkgqK — AltStore.io (@altstoreio) April 17, 2025

Nous ne manquerons pas de mettre à jour l'article quand vous pourrez jouer directement aux jeux de Switch, Wii et GameCube sur iPhone et iPad. Bien évidemment, il est peu probable qu'on puisse jouer à la Switch 2 dans un avenir proche, sa puissance étant bien plus importante que la console originale.

Installer AltStore

Pour télécharger AltStore, rendez-vous sur https://altstore.io depuis votre iPhone. Et pour en savoir plus, consultez notre article complet sur AltStore Pal.