Apple annonce le sideloading sur iPad dès cet automne !

Avec l'arrivée de la loi DMA qui a pour objectif de proposer une concurrence plus équitable dans l'univers du numérique en Europe, Apple a été contraint d'ouvrir la distribution des applications, de faciliter l'accès aux paiements tiers, de donner l'accès à sa puce NFC ou encore d'offrir le choix du navigateur par défaut sur iOS. Si cela a permis "d'ouvrir" davantage l'iPhone, qu'en est-il de l'iPad ? Apple a officiellement annoncé aujourd'hui qu'iPadOS va suivre le même chemin qu'iOS dans l'Union européenne !

L'iPad va s'ouvrir, comme l'iPhone

Comme imaginé en début de semaine, Apple a annoncé aujourd'hui une évolution majeure pour les utilisateurs d'iPad en Europe : dès cet automne, iPadOS intégrera des fonctionnalités telles que les marchés d'applications alternatifs et les moteurs de navigateur tiers. Cette décision est une réponse directe à la désignation d'iPadOS comme une plate-forme de gatekeeper par la Commission européenne, mettant l'iPad sur un pied d'égalité avec l'iPhone et l'App Store en termes de régulation.



Cette annonce survient après que la Commission européenne a imposé à Apple de se conformer à la Digital Markets Act (DMA), avec un délai fixé à six mois pour apporter les changements nécessaires, les ajustements devront être intégrés avant la fin de novembre ! Soit la sortie d'iPadOS 18.

Les utilisateurs d'iPad en UE pourront profiter de plusieurs nouvelles options, notamment :

L'installation d'applications à partir de magasins tiers, permettant une plus grande flexibilité et choix. Cela va créer une plus forte compétitivité, car les développeurs trouveront des stores avec des commissions moins élevées et pourront proposer des prix plus bas.

Le support de moteurs de navigateur alternatifs, mettant fin au monopole de WebKit.

Une nouvelle fonctionnalité dans Safari qui permettra aux utilisateurs de choisir leur navigateur par défaut. Cela sera proposé au premier démarrage de Safari dès la mise à jour intégrant ces nouveautés mises en ligne.

La possibilité de télécharger des applications directement depuis les sites web des développeurs.

Ces changements sont un échec dans la stratégie d'Apple, l'entreprise avait tout fait pour convaincre l'UE que le système d'exploitation de l'iPad différaient de celui de l'iPhone. Ce changement ouvre également la porte à des applications comme Fortnite, qui fera son retour sur l'iPad via l'Epic Games Store.



Voici le message d'Apple aux développeurs :

Cette semaine, la Commission européenne a désigné iPadOS comme plate-forme de gatekeeper en vertu de la loi sur les marchés numériques. Apple apportera nos récents changements iOS pour les applications dans l'Union européenne (UE) à iPadOS plus tard cet automne, si nécessaire. Les développeurs peuvent choisir d'adopter les conditions commerciales alternatives pour les applications dans l'UE qui incluront ces capacités et options supplémentaires sur iPadOS, ou de rester sur les conditions existantes d'Apple.

