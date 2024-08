Le choix du navigateur sur iPhone en Europe est presque équitable

L'obligation de choisir le navigateur web de l'iPhone en Europe a entraîné une augmentation de l'utilisation d'applications tierces telles que Opera ou Brave, mais, comme d'habitude, tout le monde n'est pas satisfait. Alors que l'UE examine en ce moment-même les changements apportés par Apple à son écosystème, dont le choix du navigateur, les magasins d'applications tiers et autre ouverture de la puce NFC, les développeurs de navigateurs disent que le processus a été bien pensé, mais... peut être amélioré sur deux points.

Le "vrai" choix du navigateur web de l'iPhone

Si les propriétaires d'iPhone peuvent choisir leur navigateur web par défaut depuis iOS 14, ce n'était pas vraiment pratique, ni intéressant.



Premièrement, la plupart des gens ne savent même pas qu'il est possible choisir un autre navigateur. Le navigateur par défaut est Safari, et il faut installer de manière proactive un navigateur tiers, avant d'avoir la possibilité de le définir manuellement comme navigateur par défaut.



Deuxièmement, Apple a forcé tous les navigateurs à utiliser sa propre API WebKit. L'idée était de garantir un rendu consistant et une sécurité conforme aux habitudes d'Apple. Mais cela ne permet pas aux sociétés de se démarquer en termes de performances.



L'Union européenne a exigé d'Apple qu'elle abandonne l'exigence relative à WebKit et qu'elle propose proactivement aux utilisateurs un choix de navigateur lorsqu'ils utilisent leur appareil pour la première fois. Ces changements ont été introduits dans iOS 17.4 et ne s'appliquent qu'aux pays de l'UE, dont la France.

Apple a raison sur un point

Depuis la mise en place du "vrai" choix du navigateur, les développeurs concernés ont constaté une augmentation significative des téléchargements, comme Brave et Opera suscités, et ils affirment qu'Apple a fait preuve d'équité sur un point important : les navigateurs sont listés dans un ordre aléatoire, et Safari ne bénéficie d'aucune position spéciale ou d'une proéminence dans la liste.

Mais peut mieux faire

Le magazine Wired s'est entretenu avec les sociétés éditrices de navigateurs web et a constaté qu'elles avaient tout de même deux critiques à formuler. Et elles ont raison.



La première est que les propriétaires d'iPhone ne sont pas invités à faire leur choix lors de la configuration initiale de l'appareil. Au lieu de cela, le choix ne leur est proposé que lorsqu'ils ouvrent l'application Safari pour la première fois. Un petit avantage pour Safari.



Jon von Tetzchner, PDG et cofondateur de Vivaldi, explique :

Cela commence lorsque vous cliquez sur Safari. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas le bon endroit.

Jon von Tetzchner a déclaré qu'il préférait la mise en œuvre par Google de son nouvel écran de choix du navigateur, qui guide les utilisateurs d'Android pour qu'ils sélectionnent un navigateur par défaut lors de la configuration de leur téléphone.



La seconde est peut-être plus importante : les utilisateurs n'ont aucune information sur chaque navigateur listé. Ils doivent se baser sur le nom et l'icône pour faire leur choix, ce qui conduit souvent à sélectionner Safari par acquis de conscience.



Kush Amlani, conseiller mondial en matière de concurrence et de réglementation chez Mozilla, qui développe le navigateur Firefox,

Il est vraiment très important de donner aux gens des informations sur le choix, mais aussi sur ce qu'ils choisissent.

Pour que ce soit plus équitable, il suffirait qu'Apple laisse chaque éditeur présenter son navigateur en quelques mots. Certains sont axés sur la vitesse, d'autres sur la vie privée, d'autres encore sur l'IA.



Nous attendons d'ailleurs toujours les premiers navigateurs sans moteur WebKit en Europe...