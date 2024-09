Le navigateur Opera voit son nombre d’utilisateurs quotidien exploser en Europe sur iOS !

La Commission européenne en est convaincu avec la loi DMA, si les géants comme Apple ouvrent la porte aux navigateurs internet tiers, c’est l’assurance d’une concurrence plus équitable. Visiblement, les premiers retours semblent confirmer que cela est bénéfique. Depuis qu’Apple demande quel navigateur internet vous souhaitez pas défaut sur iOS en Europe, le taux d’utilisation d’Opera a littéralement explosé !

iOS 17.4 fait beaucoup de bien à Opera

Entre le 5 et le 7 mars, le navigateur Opera pour iOS a connu une croissance spectaculaire de +164% de ses utilisateurs quotidiens actifs en Europe, ce qui représente un changement majeur dans les préférences des utilisateurs de smartphones sur le continent. Cette tendance est encore plus marquée en France, où le nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens pour Opera iOS a bondi de +402%, un phénomène sans précédent qui démontre l’attrait croissant pour des alternatives à Safari.



En Espagne, le navigateur a également vu son nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens augmenter de +143% le 7 mars, tandis que des marchés importants tels que la Pologne et l’Allemagne ont enregistré des taux de croissance de 68% et 56%.

Cette montée en puissance d’Opera sur iOS s’explique principalement par le fait qu’Apple propose maintenant (dès les premiers pas sur iOS 17.4) de choisir le navigateur internet par défaut que l’on souhaite sur l’iPhone. Cela a permis à Opera, comme à ses concurrents, de gagner en visibilité d’une façon extraordinaire. C'est d'ailleurs la même chose pour Brave, qui expliquait la semaine dernière avoir attiré un grand nombre de nouveaux utilisateurs.



Une étude menée par Opera avant cette impressionnante croissance a révélé que 80% des utilisateurs européens de smartphones étaient prêts à essayer un nouveau navigateur, valorisant avant tout le choix et la transparence dans cette décision. Cela montre une demande claire pour des alternatives qui respectent davantage la vie privée et offrent des fonctionnalités innovantes.

Des fonctionnalités qui font toute la différence

En réponse à ces attentes, Opera pour iOS a fait la différence par ses fonctionnalités de confidentialité avancées, notamment un VPN gratuit, un bloqueur de publicités, de traqueurs, de pop-ups, et de cookies. Ces outils donnent aux utilisateurs le pouvoir de naviguer sur le web en toute sécurité, sans compromettre leur vie privée.



L’intégration de l’IA Aria dans les navigateurs Opera marque une autre étape importante, améliorant l’expérience de navigation web, la créativité et la productivité des utilisateurs. Cette technologie est en capacité d’adapter le navigateur aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, offrant ainsi une expérience sur mesure.



En plus de ses capacités de protection de la vie privée et de son IA, Opera ne cesse d’innover en matière de personnalisation. Les utilisateurs peuvent ajuster leur navigateur à leur image, avec des options de personnalisation telles que des fonds d’écran et des signets, ce qui rend l’expérience non seulement sécurisée et intelligente, mais également unique et personnelle.



Source (communiqué par mail)

Télécharger l'app gratuite Navigateur Opera & VPN privé