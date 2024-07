X prévoit de faire payer les nouveaux utilisateurs

Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, énormément de choses ont changé. Certaines politiques sont bénéfiques comme le partage des revenus publicitaires, d’autres sont décevantes comme le paiement nécessaire pour utiliser X dans les trois premiers mois de la souscription !

Dans une annonce récente sur son réseau social, Elon Musk a déclaré qu’introduire une option payante pour les nouveaux comptes désireux de publier était essentiel pour combattre les robots. Selon Musk, ces derniers parviennent à contourner facilement les tests de vérification standard grâce aux progrès de l’intelligence artificielle. Pour contrecarrer cette menace, les nouveaux utilisateurs devront bientôt payer environ 1 dollar pour pouvoir publier, aimer, ajouter des messages en signet et répondre à une autre publication.



Toutefois, Musk assure que cette mesure n’est pas un moyen de générer de nouveaux revenus mais plutôt une stratégie pour réduire la prolifération des faux comptes, une tendance néfaste qui ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des années. Les utilisateurs qui choisissent de ne pas payer pourront toujours suivre des comptes et lire des messages sans frais. De plus, pour prouver que cela n’est pas un « nouveau business » afin de rentabiliser davantage le rachat de Twitter, Elon Musk affirme que la période payante d’un nouveau compte sera de 3 mois maximum, au-delà, la gratuité s’appliquera comme cela l’a toujours été.

Pour l’instant, la date exacte de mise en œuvre de ce système en France et le montant définitif des frais à payer restent à déterminer, des tests préliminaires en Nouvelle-Zélande ont montré des résultats prometteurs, avec une réduction impressionnante du nombre de nouveaux comptes indésirables. Sans surprises, les organismes qui créent massivement de faux comptes ne sont pas prêts à dépenser des centaines, voire des milliers de dollars pour continuer leur activité.



Si cette nouvelle approche est concluante et permet de réduire efficacement les faux comptes, il y a de fortes chances que d’autres réseaux sociaux comme Facebook ou encore Instagram suivent le pas. Après tout, Meta l’a fait avec l’abonnement Meta Verified en constatant les bienfaits d’un « abonnement premium » sur les revenus financiers, il n’est pas à exclure que le groupe de Mark Zuckerberg fasse pareil si celui-ci constate que les gens acceptent de payer une somme dérisoire.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.