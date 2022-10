Google teste de faire payer la 4K sur YouTube

YouTube n'est pas un service rentable pour Google, malgré des milliards d'utilisateurs. Bardée de publicité, la plateforme cherche à tout prix à convertir des clients en abonnés via la formule Premium qui permet d'accéder à du contenu sans restriction (pas de pub, hors-ligne, etc). La dernière tentative semble concerner la qualité 4K des vidéos.

YouTube veut réserver la 4K aux membres Premium

Il semble en effet que Google ait trouvé un nouveau moyen de vous forcer à passer à la caisse. Un fil de discussion sur Reddit révèle que l'entreprise travaille à rendre la vidéo 4K exclusive à YouTube Premium.

L'utilisateur u/Ihatesmokealarms a publié une capture d'écran de l'application YouTube sur iPhone montrant l'option 2160p (ce qui correspond à la résolution 4K) marquée comme "Premium" avec une mention clivable "Tap to upgrade". D'autres personnes dans le fil de discussion ont confirmé des résultats similaires sur leurs appareils. De notre côté, il n'est pour le moment pas question de cela, YouTube nous autorisant à visionner les vidéos dans tous les formats.



Google n'a rien officialisé pour le moment, il est donc probable que la société expérimente ce changement pour voir la réaction des utilisateurs et décider si rendre les vidéos 4K exclusives à YouTube Premium est une bonne idée ou non (ce que 99% des gens devraient logiquement infirmer). De plus, il n'est pas clair si Google vise uniquement les téléphones ou bien si cette "nouveauté" concerne tous les supports.



Si la qualité 4K est peu utile sur un écran d'iPhone ou d'Android, cela devient indispensable sur des dalles plus grandes comme les Mac, PC et surtout les téléviseurs. Ce genre de tactique de la part de Google nous rappelle sa limitation maladroite, pour ne pas dire idiote, sur le PiP qui est autorisé sur Safari pour ceux qui ne payent pas, mais pas dans l'app iOS.

Télécharger l'app gratuite YouTube