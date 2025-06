YouTube : Google déploie un correctif sur iOS après les bugs récents

Les utilisateurs d'iPhone qui ont rencontré des problèmes avec l'application YouTube ces derniers jours peuvent enfin souffler : Google vient de déployer une solution officielle pour résoudre les dysfonctionnements qui affectaient la plateforme vidéo sur iOS.

Des bugs qui perturbent l'expérience utilisateur

Depuis plusieurs jours, de nombreux utilisateurs signalaient des comportements anormaux de l'application YouTube sur leurs appareils mobiles. Les symptômes rapportés incluaient des fermetures inattendues de l'application, une interface qui ne répondait plus aux interactions tactiles, et des blocages lors de la lecture de vidéos. Ces problèmes semblent être apparus avec la mise à jour 20.23.3, déployée le 9 juin dernier.

Face à l'ampleur des plaintes, Google avait initialement recommandé une solution temporaire quelque peu surprenante : supprimer complètement l'application, redémarrer l'iPhone, puis la réinstaller depuis l'App Store. Une approche qui laissait perplexe, puisqu'elle consistait à remplacer l'application défaillante par... la même version défaillante.

Une solution différente selon la plateforme

La firme de Mountain View a finalement clarifié la situation avec le déploiement d'une nouvelle version corrective. Cependant, la procédure à suivre diffère selon la plateforme utilisée. Les possesseurs d'appareils Android peuvent simplement mettre à jour l'application via le Play Store pour retrouver un fonctionnement normal.

Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, la manipulation reste plus contraignante : il faut obligatoirement désinstaller l'application YouTube puis la télécharger à nouveau depuis l'App Store. Cette différence de traitement entre iOS et Android souligne les spécificités de chaque écosystème, Apple ayant ses propres règles de distribution et de mise à jour des applications.

La nouvelle version promet des "corrections de bugs, améliorations de la stabilité, et réparations du continuum espace-temps", Google conservant son ton décontracté habituel dans ses notes de version. Une approche qui contraste avec l'impact réel de ces dysfonctionnements sur l'expérience quotidienne des millions d'utilisateurs de la plateforme.



Source

Télécharger l'app gratuite YouTube