YouTube Shorts va intégrer Google Lens pour la recherche visuelle

YouTube prépare un ajout dans la recherche visuelle avec l'intégration prochaine de Google Lens dans YouTube Shorts. Cette nouveauté, qui déploiera dans les semaines à venir, permettra aux utilisateurs d'identifier et de rechercher tout élément visible dans leurs vidéos courtes préférées.

Une recherche visuelle pour les Shorts

L'intégration de Google Lens transforme radicalement l'expérience utilisateur sur YouTube Shorts. En mettant simplement en pause une vidéo, les spectateurs pourront accéder à l'option "Lens" dans le menu supérieur et dessiner, surligner ou toucher n'importe quel élément à l'écran. Imaginez découvrir un monument fascinant dans un Short de voyage : Google Lens l'identifiera instantanément et fournira des informations détaillées sur son histoire et sa culture.

Cette fonctionnalité positionne YouTube avec un avantage concurrentiel face à TikTok et Instagram Reels, qui ne proposent aucune capacité similaire de recherche visuelle intégrée.

Un déploiement progressif et maîtrisé

YouTube lance cette fonctionnalité en version bêta cette semaine, avec quelques restrictions importantes. Pendant cette phase de test, aucune publicité n'apparaîtra dans les résultats de recherche, et l'expérience ne sera pas disponible pour les Shorts contenant des liens d'affiliation YouTube Shopping ou des promotions de produits payantes. Toujours sur la publicité, YouTube a annoncé récemment que des réclames seront intégrées au milieu des vidéos aux "moments les plus captivants" choisis par IA.



Cette mise à jour s'inscrit dans la stratégie globale de YouTube pour enrichir constamment son écosystème de vidéos courtes, notamment après l'annonce en avril de nouveaux outils créatifs incluant un éditeur vidéo amélioré et la génération d'autocollants par IA.



