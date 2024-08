Opera dévoile un nouveau navigateur internet pour iOS et il est impressionnant !

Un peu lassé de Safari ou Google Chrome sur votre iPhone ? Opera répond présent avec une gigantesque mise à jour de son navigateur qui a été déployée tôt ce matin sur l'App Store. Le nouveau navigateur internet d'Opera est impressionnant avec l'intégration de l'intelligence artificielle Aria, la génération d'images, un bloqueur de publicité natif, une interface améliorée...

Opera sur iOS passe au niveau supérieur avec le nom "Opera One"

Opera a dévoilé une nouvelle version de son navigateur, spécialement conçue pour les utilisateurs d'iPhone. Baptisé Opera One, ce navigateur s'inspire fortement de la version de bureau primée du même nom et introduit une multitude de fonctionnalités innovantes, conçues pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive sur les appareils mobiles.



Opera One pour iOS se distingue de ses concurrents par son interface plein écran et ses commandes utilisateur simplifiées, qui ont été repensées pour faciliter l'utilisation à une main (ce qui est parfait pour les iPhone Pro Max). Un changement majeur est la barre de recherche, désormais déplacée vers le bas de l'écran, permettant aux utilisateurs de naviguer sans effort. Trois styles de navigation sont proposés : la navigation standard, le bouton d'action rapide et la recherche en bas, chacun étant conçu pour répondre de diverses préférences des utilisateurs.

L'ancienne page d'accueil avec son fil d'actualité a été remplacée par un carrousel dynamique qui regroupe des nouvelles personnalisées, des scores en direct... Cette nouvelle présentation permet aux utilisateurs de rester informés et divertis, tout en ayant un accès rapide aux informations qui les intéressent le plus.

Un saut dans le domaine de l'IA

Opera One intègre Aria, une intelligence artificielle développée pour assister les utilisateurs dans diverses tâches, allant de la recherche d'information à la génération de texte ou de code. Parmi les nouveautés, la fonction de génération d'images via le modèle Imagen2 de Google se démarque, ce qui permettra aux utilisateurs de créer des visuels directement depuis leur navigateur. Aria bénéficie de mises à jour régulières (c'est l'une des promesses) et Opera prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, telles que l'entrée vocale, dans un avenir proche.

Bloqueur de publicité et VPN gratuit

La sécurité n'a pas été mise de côté, avec l'intégration d'un bloqueur de publicité natif et d'un VPN gratuit pour garantir une navigation sécurisée et privée. Ces outils permettent aux utilisateurs de naviguer en toute tranquillité, sans être tracés ni interrompus par des publicités intrusives (bien sûr, ce bloqueur de publicité n'est pas à appliquer sur le site d'iPhoneSoft...).



Opera a clairement indiqué que ce lancement n'est que le début. La société prévoit de continuer à améliorer et à enrichir l'expérience de navigation sur iOS dans les mois à venir.



Communiqué de presse d'Opera



Télécharger l'app gratuite Navigateur Opera & VPN privé