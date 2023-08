Threads : il reste moins de 20% d'utilisateurs actifs au quotidien

Threads a été un réseau social qui a fait beaucoup de bruit lors de son lancement, l'application était même désignée comme un "Twitter killer". Malheureusement pour le groupe de Mark Zuckerberg, le succès n'a pas tenu, car 1 mois après la disponibilité dans le monde, le réseau social n'a quasiment plus d'utilisateurs actifs et les nouvelles inscriptions se font rares.

Threads s'écroule

Malgré les défaites flagrantes de Mastodon, Parler, Gab ou encore Gettr, Mark Zuckerberg a voulu lui aussi essayer de détrôner Twitter en créant sa propre alternative maison, mais c'est visiblement un échec supplémentaire qui s'ajoute à la liste. Seulement un mois après le lancement mondial de Threads (sauf en Europe), le réseau social n'arrive plus à attirer ses utilisateurs qui étaient pourtant nombreux dès les premiers jours de disponibilité de l'application iOS et Android.



Le média SimilarWeb qui s'occupe d'observer les statistiques des sites web et des applications a expliqué récemment au média Gizmodo que les utilisateurs actifs quotidiens de Threads ont été nombreux à abandonner l'application. Ils seraient aujourd'hui environ 9,6 millions à aller tous les jours sur Threads contre 49 millions, 48 heures après le lancement.

Comme il y a moins d'utilisateurs, il y a moins de nouveaux contenus et donc le temps moyen passé sur l'application diminue lui aussi. Les utilisateurs qui passaient 14 minutes sur Threads début juillet sont désormais sur l'application en moyenne 2 à 3 minutes par jour maximum en date du 1er août. La société de marché Sensor Tower estime de son côté que le nombre quotidien d'utilisateurs actifs sur Threads est en baisse de 82% par rapport à la période du 5 au 31 juillet.



Du côté de Meta, on semble être dans un certain déni par rapport à la situation à laquelle est confrontée Threads, alors que de grandes sociétés de marché et d'analyses pointent toutes une baisse des visites et du temps moyen sur l'app, Mark Zuckerberg a affirmé dans l'appel aux bénéfices du deuxième trimestre de Meta qu'il constatait plus de personnes revenir chaque jour que ce qui était initialement anticipé.

Le point positif face à cette baisse de performance, c'est que Meta souhaite aller plus loin et ne surtout pas abandonner le projet. Le groupe reconnaît que Threads a été lancé d'une manière "incomplète", il manquait au lancement : les messages privés, les hashtags, la liste des sujets tendances, une version web... Tout cela a déçu beaucoup d'utilisateurs qui s'attendaient à trouver une meilleure expérience que sur Twitter. Meta a assuré préparer de futures mises à jour qui vont rendre Threads bien plus attractif que ce qu'il est actuellement. En ce qui concerne un lancement en Europe qui ferait beaucoup de bien aux statistiques de visites, c'est toujours silence radio.



(Twitter = X)



