Le modem 5G d'Apple n'apporterait presque rien sur iPhone 17

Le modem maison d'Apple est plus proche que jamais. Alors qu'on l'attendait pour l'année dernière, le composant chargé des connexions cellulaires reste pour le moment signé Qualcomm dans tous les iPhone et iPad vendus par la firme américaine. Après de multiples rebondissements, il semble que le projet soit arrivé à maturité, prêt pour sortir une première version l'an prochain, avec l'iPhone 17.

Une équipe stratégique chez Apple

Le groupe des technologies matérielles d'Apple Inc. est l'une de ses plus grandes forces. L'équipe a créé des processeurs révolutionnaires pour l'iPhone et l'iPad, permettant à Apple de se passer des puces Intel dans toute sa gamme de Mac. Elle est également à l'origine de fonctionnalités comme Touch ID et Face ID. Les concepteurs de puces d'Apple sont largement reconnus comme les meilleurs de l'industrie, contribuant à distinguer les produits Apple par leur rapidité et leur efficacité énergétique. Depuis le développement de la puce A4 pour l'iPad original, cette technologie s'est étendue à tous les appareils Apple majeurs. L'équipe a également aidé à personnaliser les composants des fournisseurs, tels que les écrans et les batteries.

Ce travail de personnalisation des puces a permis d'améliorer de nombreux aspects des appareils Apple, tels que la photographie, la synchronisation sans fil avancée entre les appareils, les transferts de données plus rapides, et l'intégration de certains des meilleurs écrans OLED du marché. En somme, les efforts d'Apple en matière de silicium sur mesure visent à optimiser non seulement les performances individuelles de ses appareils, mais aussi leur capacité à fonctionner ensemble de manière harmonieuse, un objectif central selon Johny Srouji, le responsable de cette équipe.

Un projet ambitieux

Cependant, l'effort actuel pour développer un modem cellulaire en interne – un composant clé pour l'iPhone, l'Apple Watch et d'autres appareils – ne produira pas de résultats immédiats. Depuis plus d'une décennie, Apple utilise des modems conçus par Qualcomm, le leader de l'industrie dans ce domaine. En 2018, Apple a entrepris de développer son propre modem, malgré une bataille juridique avec Qualcomm concernant des royalties et des brevets. Ce projet a rencontré de nombreux défis, et ce malgré le rachat de la division mobile d'Intel en 2019, notamment des problèmes de performance et de surchauffe, retardant le lancement du modem jusqu'à l'année prochaine, au plus tôt selon Mark Gurman de Bloomberg. Le modem avait même été abandonné un temps, avant que les travaux ne reprennent, juste après que Tim Cook a prolongé l'accord avec Qualcomm jusqu'en 2027.

Les avantages du modem Apple pour les clients

Le développement d'un modem interne est un défi complexe, bien plus qu'imaginé par la firme au départ, et les premiers bénéfices pour les utilisateurs pourraient être limités. Toutefois, Apple espère qu'à long terme, ce modem évoluera pour devenir un composant plus avancé, capable de transformer l'apparence et le fonctionnement de l'iPhone. Ce projet permettra également à Apple de revendiquer la production interne de composants clés, même si cela n'apporte pas immédiatement de changements significatifs à l'expérience utilisateur.

Sur le long terme, Apple envisage d'intégrer ce modem dans une nouvelle puce sans fil combinant Wi-Fi et Bluetooth, ce qui pourrait améliorer la fiabilité et l'autonomie des appareils. En outre, cette stratégie pourrait permettre de réduire les coûts et d'optimiser l'espace à l'intérieur des appareils, ouvrant la voie à de nouvelles options de design. Si Apple parvient à réaliser des économies en se passant des modems Qualcomm, ces ressources pourraient être réinvesties dans le développement de nouvelles fonctionnalités pour les clients.



Mais tout cela n'arrivera pas en 2027, où il s'agira simplement de remplacer Qualcomm, tout en gagnant peut-être un peu en autonomie. Il faut plutôt se projeter à deux, trois, voire quatre ans pour un modem innovant, permettant d'affiner encore un peu plus le téléphone d'Apple. On parle de l'iPhone 18, de l'iPhone 19, voire de l'iPhone 20...