Le modem 5G personnalisé d’Apple aurait été abandonné après des échecs consécutifs

Pour se débarrasser de Qualcomm et de ses modems qui coûtent assez chers, Apple a eu l’idée de produire ses propres modems 5G, exactement comme l’entreprise le fait avec ses puces AX pour les iPhone et MX pour les Mac et iPad. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu… Après une multitude de rapports mentionnant des retards, la fin du projet serait arrivée !

Un développement cauchemardesque qui prend fin

Dans un revirement surprenant, Apple a mis fin à son projet ambitieux de développer en interne son propre modem 5G, une initiative qui avait débuté il y a plus d’un an avec enthousiasme mais qui s’est heurtée à des défis insurmontables. Selon une multitude de rapports qui ont été publiés ces derniers mois dans les médias, l’entreprise a rencontré plusieurs échecs dans la création de sa puce modem 5G, conduisant à l’abandon de ce projet. Des sources non confirmées en Asie et des informations partagées par le compte “yeux1122” sur Naver mentionnent cet abandon. Le leaker @Tech_Reve, s’appuyant sur une source japonaise de la chaîne d’approvisionnement, confirme également ces informations.

Un projet qui s’éteint

Le projet, qui a duré plusieurs années, visait à positionner Apple comme un acteur majeur dans le secteur des technologies 5G.

Les obstacles rencontrés par Apple dans ce projet étaient multiples. L’entreprise s’est heurtée à des objectifs jugés peu réalistes, une mauvaise compréhension des défis techniques, et des échecs répétés des prototypes.

Des investissements qui ne généreront aucun bénéfice

En 2019, Apple avait acquis la division modem pour smartphones d’Intel, et avait recruté des milliers d’ingénieurs, y compris des anciens d’Intel et de Qualcomm, dans le but de mener à bien ce projet. L’objectif était de finaliser la puce modem pour l’automne 2023.



La motivation principale derrière ce projet ambitieux était de se libérer de la dépendance à Qualcomm, un partenariat coûteux et source de contentieux juridique sur des accusations de pratiques anticoncurrentielles, qui avait été résolu en 2019. Cet abandon marque un retour à la case départ pour Apple dans le domaine des technologies 5G. La société doit maintenant réévaluer sa stratégie et continuera probablement d’être dépendant de Qualcomm encore un bon moment !



