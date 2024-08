Modem 5G : Apple prolonge son contrat avec Qualcomm jusqu’en mars 2027

Il y a quelques années, Apple se voyait déjà abandonner son fournisseur Qualcomm et lancer son propre modem 5G dans ses iPhone. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Malgré une équipe avec des ingénieurs venant majoritairement de chez Intel, Apple n’a pas réussi à proposer à temps un modem 5G aussi convaincant que le dernier né de chez Qualcomm. Cet échec pousse aujourd’hui Apple à prolonger le contrat avec son partenaire.

Apple a étendu son contrat avec Qualcomm pour l’utilisation de ses modem 5G jusqu’en mars 2027. Cette décision intervient après que la firme de Cupertino a rencontré des obstacles majeurs dans le développement de son propre modem 5G, un projet ambitieux qui vise à réduire sa dépendance vis-à-vis du géant des semi-conducteurs.



Au dernier trimestre de 2023, il a été révélé par Mark Gurman que Apple avait reporté le lancement de son modem 5G conçu en interne, initialement prévu pour 2024, à la fin de 2025 ou 2026. L’acquisition de la division modem d’Intel en 2019 avait suscité de grands espoirs pour Apple, envisageant de créer une alternative aux puces de Qualcomm. Cependant, l’intégration du code d’Intel s’est avérée plus compliquée que prévu, nécessitant une réécriture substantielle pour résoudre les problèmes de compatibilité avec les fonctionnalités existantes d’Apple. Cette transition s’est révélée être une montagne que même une entreprise avec les ressources et l’expertise d’Apple a du mal à escalader.

De plus, la navigation dans le champ miné des brevets détenus par Qualcomm représente un défi juridique constant pour Apple dans le développement de son modem. Ces contraintes légales ajoutent une couche supplémentaire de complexité au projet déjà retardé.

La récente annonce de Qualcomm a eu lieu lors de ses premiers résultats financiers de 2024, la déclaration a été faite pour informer et rassurer les investisseurs sur l’évolution du portefeuille clients de la division 5G. L’extension de l’accord de licence, témoigne de la complexité et des défis que peut rencontrer une entreprise comme Apple dans le développement de technologies de modem 5G avancées.



Cette nouvelle prolongation du contrat avec Qualcomm assure à Apple l’accès continu à des technologies de modem 5G de pointe, cruciales pour maintenir la compétitivité de ses iPhone dans le marché mondial hyperconcurrentiel des smartphones. Le modem Apple ne devrait donc pas arriver avant l'iPhone 20...

