Le modem 5G d'Apple a trois ans de retard sur la meilleure puce de Qualcomm

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, l'objectif d'Apple de développer sa propre puce modem 5G pour remplacer les puces de Qualcomm dans les iPhones fait face à d'importantes difficultés. Le projet, dont le nom de code est Sinope, était très ambitieux : la puce modem devait être prête pour l'automne 2023, soit l'iPhone 15 Pro qui sort ce vendredi. Toutefois, de nombreux experts impliqués dans le projet ont compris que cet objectif était irréalisable en raison de difficultés largement imputables à Apple.

Un projet difficile

La société de Tim Cook a investi massivement dans le projet, en acquérant la majeure partie des activités mobiles d'Intel dans le domaine des modems et en embauchant des ingénieurs d'Intel et de Qualcomm. Cependant, le projet a souffert d'obstacles techniques, d'une mauvaise communication et de désaccords sur la question de savoir s'il fallait concevoir les puces en interne ou les acheter à l'extérieur. Des tests effectués à la fin de l'année dernière ont révélé de graves problèmes avec le prototype, notamment des performances lentes, des problèmes de surchauffe et une carte de circuit imprimé trop grande pour être insérée dans un iPhone.

Extrait du rapport :

Apple avait prévu que sa puce modem soit prête à être utilisée dans les nouveaux modèles d'iPhone. Mais des tests effectués à la fin de l'année dernière ont révélé que la puce était trop lente et sujette à la surchauffe. Son circuit imprimé était si grand qu'il aurait occupé la moitié d'un iPhone, ce qui le rendait inutilisable.



Les équipes étaient cloisonnées dans des groupes distincts aux États-Unis et à l'étranger, sans qu'il y ait de leader mondial. Certains responsables décourageaient les ingénieurs de communiquer les mauvaises nouvelles concernant les retards ou les revers, ce qui a conduit à des objectifs irréalistes et à des délais non respectés.

L'ancien directeur des services sans fil d'Apple, Jaydeep Ranade, qui a quitté l'entreprise en 2018, a fait remarquer que si Apple excellait dans la conception de microprocesseurs, la construction de puces modem représentait un défi plus redoutable en raison de leur nature complexe et de la nécessité de respecter les normes de connectivité mondiales.



L'article du WSJ suggère que les dirigeants d'Apple ont mieux compris les défis du projet après avoir testé les prototypes, considérés comme ayant trois ans de retard par rapport à la meilleure puce modem de Qualcomm.



Serge Willenegger, ancien cadre du fondeur américain, a d'ailleurs souligné la complexité de la technologie cellulaire et pense qu'Apple avait largement sous-estimé les efforts requis pour ce projet. En conséquence, Apple a dû régler son litige avec Qualcomm et a prolongé récemment son accord à utiliser les puces modem 5G de Qualcomm dans ses derniers modèles d'iPhone et d'iPad. Il se pourrait qu'Apple ne soit pas en mesure d'abandonner Qualcomm avant 2025.



En somme, nous ne verrons pas le modem 5G d'Apple avant l'iPhone 17 Pro...