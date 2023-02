Le PDG de Qualcomm pense que le modem 5G d'Apple équipera l'iPhone 16

S'exprimant aujourd'hui lors de l'ouverture de la conférence MWC 2023 de Barcelone, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a déclaré que la puce 5G d'Apple, dont on parle depuis plus de cinq ans désormais, pourrait être prête l'année prochaine. Si vous suivez le calendrier d'Apple, cela correspond à la sortie de la gamme "iPhone 16".

Le premier modem Apple en 2024

C'est un secret de Polichinelle, Apple travaille ardemment sur son propre modem 5G depuis un moment et son lancement est prévu pour 2024. M. Amon a confirmé les rumeurs lors d'une interview accordée à Joanna Stern du Wall Street Journal :

Nous nous attendons à ce qu'Apple fasse son propre modem en 2024, mais s'ils ont [encore] besoin du nôtre, ils savent où nous trouver.

Qualcomm est actuellement le fournisseur exclusif de modems 5G pour les appareils Apple, y compris toute la gamme d'iPhone 14, mais la rumeur veut depuis longtemps qu'Apple conçoive sa propre puce 5G pour la remplacer en interne. Mark Gurman a rapporté le mois dernier qu'Apple prévoyait initialement d'utiliser la puce dans un seul nouveau produit, tel qu'un iPhone 16 Pro, et qu'elle éliminerait complètement les modems Qualcomm environ trois ans plus tard, en intégrant sa puce sur les iPhone moins onéreux, mais aussi les iPad cellulaires.

Sur la base de cette nouvelle information, il ne fait plus aucun doute que la puce 5G d'Apple fasse ses débuts dans au moins un modèle d'iPhone 16. Mais il est possible que la firme donne la primauté à un iPad, tel que l'iPad Pro.



Les performances de la puce d'Apple par rapport aux modems de Qualcomm ne sont pas claires, mais il est établi que l'entreprise souhaite améliorer l'efficacité énergétique, réduire l'encombrement ainsi que les coûts de production. Ce fût notamment le cas pour les puces AXX.



Dans l'intervalle, tous les iPhone 15 devraient être équipés du modem Snapdragon X70 de Qualcomm, dont la vitesse cellulaire et l'efficacité énergétique ont été légèrement améliorées par rapport au Snapdragon X65 qui équipe tous les iPhone 14. Qualcomm a également annoncé récemment son dernier modem Snapdragon X75, qui pourrait encore être utilisé dans certains des futurs appareils d'Apple dans le cadre de la transition progressive vers sa propre puce 5G.



En tout cas, le contrat actuel entre Qualcomm et Apple se termine en 2024, un accord qui avait été signé en 2019 après une bataille judiciaire. Apple avait alors racheté la division mobile d'Intel dans la foulée pour préparer l'avenir et donc, son propre modem.