Dimensions de l’iPhone 15 Pro Max : plus épais mais caméra moins proéminente

L'iPhone 15 Pro Max sera plus épais que son prédécesseur malgré une hauteur et une largeur légèrement réduites, selon des rendus CAO et de nouveaux dimensions partagés. Pour compenser la prise de poids, Apple aurait réduit la proéminence du module de camera arrière, ce qui est une excellente nouvelle.



Le leaker connu sous le nom de "Ice Universe", qui a divulgué des informations précises sur les plans d'Apple part le passé, a partagé les derniers rendus et les dimensions spécifiques dans une série de tweets plus tôt dans la journée.

Une bonne décision d’Apple

Les rendus corroborent largement d'autres rapports concernant le design des iPhone 15 Pro à venir, notamment le nouveau châssis avec des bords légèrement incurvés. Les lignes du nouveau design incluent également des tranches réduites par rapport à l'iPhone 14 Pro Max, ce qui favorisera la prise en main du modèle de 6,7 pouces.

D'après les dimensions fournies par Ice Universe, l'empreinte de l'iPhone 15 Pro Max est plus petite en termes de hauteur et de largeur par rapport à l'iPhone 14 Pro Max, mais il est 5 % plus épais. Les rendus de CAO et les dimensions qui les accompagnent suggèrent que l'iPhone 15 Pro Max aura une bosse de caméra moins proéminente que prévu, puisqu'elle est moins profonde de 0,59 mm que celle de l'iPhone 14 Pro Max. C’est une faible amélioration mais qui va, enfin, dans le bon sens. Ceux qui utilisent leur iPhone sans coque le savent.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra) pic.twitter.com/khFUS2jKjC — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

‌iPhone 14 Pro‌ Max ‌iPhone 15 Pro‌ Max Ecart (+/-) Hauteur 160.7 mm 159.86 mm -0.84 mm Largeur 77.6 mm 76.73 mm -0.87 mm Épaisseur 7.85 mm 8.25 mm +0.4 mm Caméra 4.18 mm 3.59 mm -0.59 mm Épaisseur avec caméra 12.03 mm 11.84 mm -0.19 mm



Cela signifie que si l'iPhone 15 Ultra / Pro Max sera 0,4 mm plus épais que l'iPhone 14 Pro Max, l'appareil dans son ensemble, y compris l'appareil photo, sera 0,19 mm plus mince.



Comme pour plusieurs autres rendus de l'iPhone 15 Pro qui ont émergé, les boutons de volume et d'alimentation sont absents, probablement en raison du fait que ces appareils devraient passer aux boutons capacitifs, des zones « fausses » qui seront couplées à un moteur haptique pour l’effet du clic (comme le bouton d’accueil de l’iPhone 7).



La largeur légèrement réduite de l'iPhone, associée à ses bords incurvés, pourrait rendre l'appareil plus confortable à tenir et la bosse de l'appareil photo moins profonde pourrait lui permettre de reposer de manière plus stable sur une surface, en tout cas pour les clients coquophobes. Dans l'ensemble, les dimensions indiquent que l'iPhone 15 Pro Max pourrait différer du design de son prédécesseur plus qu'on ne le pensait. Et c’est une aubaine pour les fabricants de coques… Apple y compris !