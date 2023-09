Réparer la caméra frontale de l'iPhone 15 Pro sans Apple est impossible

Non, ce n'est pas iFixit mais la chaîne YouTube Phone Repair Guru qui a réalisé une analyse approfondie de la réparabilité de l'iPhone 15 Pro Max d'Apple, attirant l'attention sur plusieurs points, tantôt positifs, tantôt négatifs. Son homologue Hugh Jeffreys arrive plus ou moins à la même conclusion. Si la plupart des points ci-dessous ont déjà été aperçus sur les modèles précédents, la question de la caméra frontale est nouvelle.

Des composants toujours liés à l'appareil

Selon Phone Repair Guru, Apple sérialise toujours les composants, ce qui complique le processus de réparation. Le YouTuber rappelle que cette pratique désactive des fonctions telles que True Tone et la luminosité automatique après une réparation hors du circuit officiel. En outre, des messages non authentiques apparaissent pour Face ID, l'appareil photo, la batterie et les composants de l'écran, ce qui complique encore les réparations.



De même, un autre démontage de l'iPhone 15 Pro réalisé par Hugh Jeffreys a abouti à des conclusions similaires sur la réparabilité. Alors que "la législation européenne a contraint l'iPhone à ne plus avoir de port de charge propriétaire", l'iPhone 15 Pro continue de restreindre les réparations par des tiers par le biais de limitations logicielles.



Lors d'un test de remplacement de la carte logique, la vidéo de Jeffreys montre que le logiciel de l'appareil vérifie les numéros de série des différents composants. Si ces numéros ne correspondent pas, des fonctionnalités telles que l'état de la batterie, True Tone et Face ID sont désactivées.

L'appareil photo avant pose problème

La découverte la plus importante de ce double démontage concerne les restrictions appliquées à la caméra frontale. Selon Phone Repair Guru, le changement de la caméra FaceTime entraîne un dysfonctionnement de l'ensemble de l'application appareil photo, la rendant inutilisable. "Si Apple l'a fait délibérément, alors c'est mauvais, très mauvais", a déclaré la chaîne.

Auparavant, sur l'iPhone 14 Pro Max, le remplacement de cet appareil photo entraînait également l'impossibilité pour l'application "Appareil photo" de prendre des clichés. Mais une réinitialisation complète du téléphone permettait de résoudre le problème. Cependant, cette procédure a été essayée sur l'iPhone 15 Pro Max et n'a pas permis de réactiver l'application appareil photo.



La vidéo exprime un certain scepticisme quant à la capacité d'Apple à résoudre ce problème dans les prochaines mises à jour logicielles, compte tenu de la position historique de l'entreprise sur la réparabilité par des tiers, qui souhaite que les clients s'adressent directement à Apple pour les réparations, ou passent par le nouveau système d'auto-réparation avec location du matériel et commande des pièces auprès de l'entreprise américaine.



Même constat pour Hugh Jeffreys, la caméra frontale est inerte lorsqu'elle est remplacée, rendant impossibles les selfies. "Essayer de prendre une photo fige l'application".

Des points positifs

Cependant, les deux démontages ont trouvé plusieurs points positifs.



Pour Phone Repair Guru, "le problème de flash que nous avons récemment constaté avec l'iPhone 14 ne semble pas être un problème sur l'iPhone 15 Pro Max", ajoutant que la vitre arrière, le flash et les composants du chargeur sans fil pouvaient être échangés sans problème.



Idem pour Jeffreys, la verre arrière amovible facilite la réparation de l'iPhone 15 Pro, comme annoncé par Apple. Les tarifs des réparations ont d'ailleurs été revus à la baisse.



Voici les deux vidéos en question :

Jeffreys espère qu'une loi, semblable à celle de l'UE pour le port USB-C, fera bouger les lignes du côté d'Apple. En tout cas, la firme est sur la bonne voie, avec des notes de réparabilité en hausse depuis deux ans.



Rappelons enfin que l'iPhone 15 Pro Max est relativement fragile.