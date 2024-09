Il est plus facile de réparer les iPhone 16, selon Apple !

Dans le passé, Apple a été confronté à beaucoup de critiques concernant la facilité de réparation de ses iPhone. De nombreux réparateurs agréés dans le monde se plaignaient de la complexité à changer un écran, à remplacer la batterie... La bonne nouvelle, c’est que les iPhone 16 sont une nouvelle génération d'iPhone où la réparation est beaucoup plus simple ! Apple fait des efforts et n'hésite pas à en parler aux médias spécialisés.

Les iPhone 16 sont plus simples à réparer

Alors que les tests des journalistes et influenceurs autour des iPhone 16 sont disponibles depuis cet après-midi, Apple a profité de la visibilité dans les médias pour expliquer que les iPhone 16 sont plus faciles à réparer que les précédentes générations. Cette déclaration accordée à Engadget va faire le bonheur des réparateurs agréés et indépendants !



Comme l'a précisé un porte-parole d'Apple, les ingénieurs de l'Apple Park ont travaillé à un équilibre parfait entre la durabilité et la réparabilité, deux points qui ont une importance capitale pour Apple dans le développement de ses iPhone.

Une batterie plus simple à changer

Avec les iPhone 16, Apple a introduit une nouvelle manière pour retirer la batterie afin de la changer :

En faisant passer un courant électrique basse tension à travers le nouvel adhésif de batterie liquide ionique (en utilisant une cellule 9V, par exemple), la batterie se libérera du boîtier. Cela rend le retrait plus rapide et plus sûr par rapport aux adhésifs extensibles précédents.

L'autre amélioration concerne le capteur Face ID, la caméra TrueDepth peut maintenant être échangée sans compromettre la confidentialité et la sécurité, c'est une évolution qui paraît banale, mais les réparateurs attendaient cela depuis longtemps. Apple répond enfin aux attentes du secteur et de ses Apple Store.



La firme de Cupertino spécifie également que les iPhone 16 Pro ont eu plusieurs modifications en interne pour offrir un accès simplifié à plusieurs composants. Grâce à cette initiative d'Apple, les réparateurs vont gagner beaucoup de temps.



Dernier point, Apple précise que les Apple Store et ses centres de réparations sont désormais capables de réparer le scanner LiDAR, les clients n'auront plus besoin de systématiquement changer l'iPhone en cas de panne.



Ces évolutions vont plaire aux experts d'iFixit qui donnent chaque année un score de réparation quelques jours après la commercialisation d'un nouvel iPhone. Pour rappel, l'iPhone 15 en septembre 2023 avait acquis un score de réparabilité de 4/10, une véritable catastrophe quand les smartphones de Samsung obtiennent une note bien plus élevée.